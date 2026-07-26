Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken İstanbul ve Ankara dahil 40 ilde sağanak yağış bekleniyor. Sarı kod verilen 9 il için ani sel, dolu ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Açıklanan son verilere göre bugün; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Ardahan illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde yağışlar etkili olurken, diğer bölgelerin ise az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
9 İL İÇİN SARI KODLU TEHLİKE: ANİ SEL, DOLU VE FIRTINA
Meteoroloji, yağışların yer yer şiddetini artıracağını bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sarı kodla uyarı yapılan 9 il ise şu şekilde sıralandı:
Amasya
Giresun
Ordu
Samsun
Trabzon
Artvin
Kastamonu
Rize
Tokat
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan riskinin yanı sıra ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer tarafından dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK
Hava sıcaklıklarında batı kesimlerde hafif bir artış gözlemlenecek olsa da diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
26 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU DETAYLARI
|Bölge
|Şehir / Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Marmara Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı)
|Bursa (27°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çanakkale (31°C)
|Parçalı ve çok bulutlu
|İstanbul (26°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kırklareli (29°C)
|Parçalı ve çok bulutlu
|Ege Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu)
|Afyonkarahisar (25°C)
|Parçalı bulutlu
|Denizli (31°C)
|Parçalı bulutlu
|İzmir (33°C)
|Parçalı ve az bulutlu
|Muğla (32°C)
|Parçalı ve az bulutlu
|Akdeniz Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak yağışlı)
|Adana (33°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya (37°C)
|Parçalı bulutlu
|Burdur (29°C)
|Parçalı bulutlu
|Hatay (31°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İç Anadolu Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak yağışlı)
|Ankara (24°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Eskişehir (24°C)
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya (25°C)
|Parçalı bulutlu
|Nevşehir (24°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz Bölgesi
(Geneli aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli)
|Bolu (23°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Düzce (27°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kastamonu (22°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah kıyılarda yer yer kuvvetli.
|Zonguldak (25°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Orta ve Doğu Karadeniz
(Geneli aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli)
|Amasya (26°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğleden sonra yer yer kuvvetli.
|Rize (27°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Samsun (26°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğleden sonra yer yer kuvvetli.
|Trabzon (27°C)
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğleden sonra yer yer kuvvetli.
|Doğu Anadolu Bölgesi
(Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı)
|Erzurum (28°C)
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars (30°C)
|Parçalı ve çok bulutlu
|Malatya (33°C)
|Parçalı bulutlu
|Van (28°C)
|Parçalı bulutlu
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(Parçalı ve az bulutlu)
|Diyarbakır (36°C)
|Parçalı ve az bulutlu
|Mardin (32°C)
|Parçalı ve az bulutlu
|Siirt (36°C)
|Parçalı ve az bulutlu
|Şanlıurfa (35°C)
|Parçalı ve az bulutlu