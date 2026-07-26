Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Açıklanan son verilere göre bugün; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Ardahan illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde yağışlar etkili olurken, diğer bölgelerin ise az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU TEHLİKE: ANİ SEL, DOLU VE FIRTINA

Meteoroloji, yağışların yer yer şiddetini artıracağını bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı kodla uyarı yapılan 9 il ise şu şekilde sıralandı:

Amasya

Giresun

Ordu

Samsun

Trabzon

Artvin

Kastamonu

Rize

Tokat

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan riskinin yanı sıra ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer tarafından dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında batı kesimlerde hafif bir artış gözlemlenecek olsa da diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

26 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU DETAYLARI