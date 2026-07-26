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Halk TV Türkiye Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı

Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı

Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken İstanbul ve Ankara dahil 40 ilde sağanak yağış bekleniyor. Sarı kod verilen 9 il için ani sel, dolu ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte tüm detaylar...

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Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı - Resim : 1

Açıklanan son verilere göre bugün; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Ardahan illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde yağışlar etkili olurken, diğer bölgelerin ise az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı - Resim : 2

9 İL İÇİN SARI KODLU TEHLİKE: ANİ SEL, DOLU VE FIRTINA

Meteoroloji, yağışların yer yer şiddetini artıracağını bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı kodla uyarı yapılan 9 il ise şu şekilde sıralandı:

Amasya

Giresun

Ordu

Samsun

Trabzon

Artvin

Kastamonu

Rize

Tokat

Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı - Resim : 3

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan riskinin yanı sıra ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer tarafından dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında batı kesimlerde hafif bir artış gözlemlenecek olsa da diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak geliyor! Meteoroloji sarı kod vererek uyardı - Resim : 4

26 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU DETAYLARI

Bölge Şehir / Sıcaklık Hava Durumu Tahmini
Marmara Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı)		 Bursa (27°C) Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale (31°C) Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul (26°C) Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli (29°C) Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu)		 Afyonkarahisar (25°C) Parçalı bulutlu
Denizli (31°C) Parçalı bulutlu
İzmir (33°C) Parçalı ve az bulutlu
Muğla (32°C) Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak yağışlı)		 Adana (33°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya (37°C) Parçalı bulutlu
Burdur (29°C) Parçalı bulutlu
Hatay (31°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
(Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak yağışlı)		 Ankara (24°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir (24°C) Parçalı ve çok bulutlu
Konya (25°C) Parçalı bulutlu
Nevşehir (24°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi
(Geneli aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli)		 Bolu (23°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce (27°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu (22°C) Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Sabah kıyılarda yer yer kuvvetli.
Zonguldak (25°C) Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
(Geneli aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli)		 Amasya (26°C) Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğleden sonra yer yer kuvvetli.
Rize (27°C) Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun (26°C) Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğleden sonra yer yer kuvvetli.
Trabzon (27°C) Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğleden sonra yer yer kuvvetli.
Doğu Anadolu Bölgesi
(Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı)		 Erzurum (28°C) Parçalı ve çok bulutlu
Kars (30°C) Parçalı ve çok bulutlu
Malatya (33°C) Parçalı bulutlu
Van (28°C) Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(Parçalı ve az bulutlu)		 Diyarbakır (36°C) Parçalı ve az bulutlu
Mardin (32°C) Parçalı ve az bulutlu
Siirt (36°C) Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa (35°C) Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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