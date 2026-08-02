AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl Özgür Özel'i arayıp ağlamış

İstanbul’da İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Murat Çalık’ın tutukluluğunun 500’üncü günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş öncesi konuşan YENİ Parti lideri Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EREN ALİ BİNGÖL ARAYIP AĞLAMIŞ

YENİ Parti Lideri Özel, siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Özel, AKP'ye transfer olan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün tehditle geçtiğini söyleyip, "Ben Tuzla Belediye Başkanı'nın bana neler diyerek ağladığını, anlattığını falan bizzat yaşadım. Zaten birtakım şeyler var, "Genel Başkan abim gibidir, ben ona da anlattım" diyor. Bu söylediklerimin bir tanesini, bir kişinin yalanlayacak pozisyonu yok. Ne Murat Kurum, ne Tuzla Belediye Başkanı..." ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY'IN AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara da değinen Özel, Tugay’ın kendisine böyle bir niyeti olmadığını ilettiğini aktardı.

Özel, "Kendisi AK Parti’ye geçeceği konusundaki tüm iddiaları en sert, en keskin dille reddediyor. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir’de büyük bir travma olur" ifadelerini kullandı.

"Öyle bir şey olursa olursa İzmir'dekilerin, bizim, ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Bu, tarih önünde yeni bir travma olur. Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır"