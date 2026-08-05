Salah'ın gelir gelmez ilk talebi ortaya çıktı: Hemen onaylandı

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelen Mısırlı futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

MOHAMED SALAH 10 NUMARAYI İSTEDİ

İlk etapta Mohamed Salah'ın 11 numaralı formayı giyeceği açıklansa da sürpriz bir değişiklik yaşandı. Salah, Mısır Milli Takımı'nda da giydiği 10 numarayı almak istedi.

ERNEST MUÇİ'DEN TAKIM ARKADAŞINA JEST

Mohamed Salah'ın talebinin iletilmesi üzerine 10 numaranın sahibi Ernest Muçi'den yeni takım arkadaşına jest geldi. Muçi, 10 numarayı bırakmayı kabul etti.

YÖNETİM FORMA ALAN TARAFTARLARI MAĞDUR ETMEYECEK

Mohamed Salah'ın forma numarası değişirken yönetim, forma alan taraftarları mağdur etmedi. 11 numaralı Mohamed Salah forması alan taraftarların istemesi halinde gerekli değişikliğin yapılacağı ifade edildi.