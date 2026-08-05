Petrol çağının son kozmetiği "pembe benzin" Avrupa raflarında kullanıma hazır
Çevreye daha az zarar verecek ve mevcut içten yanmalı motorlarla herhangi bir modifikasyon gerektirmeden uyumlu olacak yeni bir yakıt ortaya çıktı: Pembe benzin
Otomotiv endüstrisi elektrikli araçlara geçişi hızlandırırken bile, içten yanmalı motorlar önümüzdeki yıllarda da varlığını sürdürecek. Bu nedenle petrol şirketleri, sürücülerin araçlarını değiştirmelerini gerektirmeden karbon emisyonlarını azaltabilecek alternatif yakıtlara yatırım yapıyor.
Bu bağlamda, İspanyol şirketi Repsol, seçilmiş benzin istasyonlarına yeni Nexa 95 benzinini sunan, belirgin pembe renkte pompalar yerleştirmeye başladı. Şirkete göre bu, otomobil ve motosikletlerdeki modern benzinli motorlarla tamamen uyumlu, %100 yenilenebilir bir yakıt. Elbette bu, şirketin bu yöndeki ilk girişimi değil, zira zaten yenilenebilir Dizel Nexa'ya sahip.
diğer fosil dışı kaynaklardan elde edilir. Bununla birlikte, kimyasal bileşimleri günümüzde kullanılan benzin ve dizel yakıtına benzer ; bu da mevcut motorlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabilecekleri anlamına gelir.
Aslında, yenilenebilir yakıtlar mevcut benzin istasyonları ağı üzerinden, aynı yakıt ikmal altyapısı kullanılarak dağıtılabiliyor. Bu, en önemli avantajlarıdır çünkü araçlarda veya yakıt ikmal yönteminde herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez.
Şu anda İspanya'da yaklaşık 30 Repsol istasyonunda satışta olan bu benzin, şirketin önümüzdeki yıllarda dağıtım ağını kademeli olarak genişletmeyi planladığı bir ürün. Fiyatı, geleneksel kurşunsuz 95 oktan benzine göre litre başına yaklaşık 9 euro daha yüksek.
Aynı zamanda Repsol, Toyota, BMW ve Bosch ile iş birliği içinde bir pilot program başlattığını duyurdu. Altı aylık bir süre boyunca, iki üreticinin yaklaşık 20 aracı, yeni yenilenebilir benzinin gerçek trafik koşullarındaki performansını değerlendirmek amacıyla yalnızca bu benzinle çalışacak.
Programın amacı, yenilenebilir yakıtların ulaşım sektöründeki emisyonları azaltmak için tamamlayıcı bir çözüm olabileceğini ve mevcut içten yanmalı motorlu araçların daha küçük bir çevresel ayak iziyle kullanılmaya devam edebileceğini göstermektir.
Yenilenebilir yakıtların, e-yakıtlar veya sentetik yakıtlar olarak adlandırılan yakıtlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtmekte fayda var. Sentetik yakıtlar, atmosferden yakalanan yeşil hidrojen ve karbondioksit kullanılarak üretilir ve henüz geliştirme aşamasının başlarında olan ve özellikle yüksek üretim maliyetiyle karakterize edilen farklı bir teknolojiyi oluşturur.
Aslında uzmanlar, on yılın sonuna doğru bile sentetik yakıtların maliyetinin geleneksel yakıtlara göre önemli ölçüde daha yüksek kalacağını, fiyatının 4 euro civarında dalgalanacağını ve üretim kapasitesinin küresel talebin yalnızca çok küçük bir yüzdesini karşılayacağını tahmin ediyor.