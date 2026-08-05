Petrol çağının son kozmetiği "pembe benzin" Avrupa raflarında kullanıma hazır

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diğer fosil dışı kaynaklardan elde edilir. Bununla birlikte, kimyasal bileşimleri günümüzde kullanılan benzin ve dizel yakıtına benzer ; bu da mevcut motorlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabilecekleri anlamına gelir.

Aslında, yenilenebilir yakıtlar mevcut benzin istasyonları ağı üzerinden, aynı yakıt ikmal altyapısı kullanılarak dağıtılabiliyor. Bu, en önemli avantajlarıdır çünkü araçlarda veya yakıt ikmal yönteminde herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez.