Son Dakika │ Özel’den çerçeve yasaya ilk tepki: Tutumumuz aynı ama yanlış yapıldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PKK/KCK'nın silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'ye sunulmasının ardından, partilerinin sürece ilişkin temel yaklaşımının değişmediğini ancak teklifin hazırlanış yöntemini eleştirdi.

YetkinReport'a konuşan Özel, AK Parti'nin teklifi diğer siyasi partilerle ortak çalışma yürütmeden hazırladığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunu çalışacağımız ilgili Meclis komisyonlarımızın başkanları ve Meclis’te oluşturulan Terörsüz Türkiye Komisyonu’na görevli olarak gönderdiğimiz arkadaşlardan oluşan heyet metni çoğaltıp önüne alıp toplantıya başlarken, onlar yarım saat içinde metni Meclis Başkanlığı’na teslim ettiler.



Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok, ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş. Elbette milletvekilleri, parti grupları Meclis (Adalet) Komisyonu’nda metne katkı sağlayabilirler, eleştirilerini söyleyebilirler. Ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra Meclis Başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı.”

Yeni Parti lideri, PKK’nın silah bırakıp kendisini feshettiğinin MGK tarafından teyit edilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasından belediyelere kayyım atanmasının son bulmasına dek pek çok demokratikleşme maddesini içeren 7’nci maddenin de gündeme alınmasının “Kürtlerle Türklerin ortak geleceği” bakımından gerekli olduğunu söyledi.

"DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI DA ATILMALI"

Özel, silah bırakma sürecinin demokratikleşme düzenlemeleriyle eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini savunarak, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi ve demokratik haklara ilişkin düzenlemelerin de gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

“İçinde bulunduğumuz komisyon raporunun 6’ncı ve 7’nci kısımları vardı süreçle ilgili. Bu teklif 6’ncı kısımla ilgili. O zaman da söylemiştik; bu işlerin 6 ve 7’nin peşpeşe değil, iç içe yürümesi lazım. 6 Ceza Kanunuyla ilgili, 7 demokratikleşmeyle ilgili, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına uyulmasından kayyım uygulamasının sonlandırılmasına ve çok sayıda demokratik açılımın düzenlenmesine kadar. Bu konudaki hassasiyetimiz, şerhimiz devam ediyor. Bu kanunun yasalaşmasından sonra, silahların bırakıldığının teyit ve tespiti ile ilgili geçecek sürede mutlaka yedinci kısmın hızla hazırlanması için çalışılması gerekiyor.”

"Kürt sorununu çözmek sadece bu düzenlemeyle mümkün değil" diyen Özel, "Silah bırakmaya ilişkin düzenleme teknik bir gereklilik olabilir ancak demokratikleşme adımları barışın, kardeşliğin ve Kürtlerle Türklerin ortak geleceğinin başlangıcı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Yeni Parti'nin yasa teklifine ilişkin ceza hukukçuları ve hukukçu milletvekillerinin hazırladığı teknik değerlendirmeleri de komisyon çalışmalarında dile getireceklerini söyledi.

“Ayrıca ceza hukukçusu arkadaşlarımızın ve hukukçu milletvekillerimizin kanun teklifi ile ilgili teknik eleştirileri de var, onları da ayrıca dile getireceğiz. Ama esas dikkat çekmek istediğimiz mesele, bugün çözmeye çalıştığımız sorunun kök sebeplerini, komisyon raporunun 7’nci kısmına yönelik cesur kararlı hızlı adımlar atarak çözebiliriz. Yoksa infaz düzenlemesi bazı sonuçları ortadan kaldırır ama sebebi ortadan kaldırmaz.”