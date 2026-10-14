‘Halk’ın sesi kısıldı

Basın tarihini okuyanlar, demokrasi tarihine meraklı olanlar benim gibi o günleri yaşayanlar bilir…

Eskiden gazeteler kapatılırdı…

Köşe yazarlarının yazıları sansürlenirdi, köşeler boş çıkardı. Osmanlı Padişahı Abdülhamit devrinden beri özgür basının, muhalif basının başından giyotin eksik olmadı…

Dün gazetelerdi, bugün televizyonlar, sosyal medya…

Dün Cumhuriyet gazetesiydi, bugün halk TV…

Dün Cumhuriyet gazetesi yazarlarıydı, bugün halk TV yorumcuları…

Yıllar su gibi akıp gidiyor ama yöntem değişmiyor; susturulması gerekenlerin sadece isimleri değişiyor ama düşünceler değişmiyor…

İktidar tek ses istiyor. Tek parti, tek ses çıksın herkes o sese uyulsun istiyor!.. Yerel yönetimlere yapılan operasyonla Halk TV’ye el konulması arasında fark yok…

Demokrasi olmuş olmamış…

Seçmen iradesi çiğnenmiş, çiğnenmemiş…

Basın özgürmüş değilmiş…

İktidarın umurunda değil. Tam biat isteniyor. Amaçları şu: Emeklinin sesi, yoksulun tepkisi duyulmasın. Fon soygunu konuşulmasın…

Meselenin daha korkunç boyutunu söyleyeyim. Halk TV’ye el konulmasını Sözcü TV dışında haber kanalları vermedi. Sadece biri üstün körü verdi; 30 saniyede geçiştirdi…

İşte istedikleri medya bu…

Memlekette ne olup bittiğini vermeyen, pembe haberlerle halkı uyutan medya istiyorlar…

Karşı çıkanın direnenin ekranın karartıyorlar…

Başımıza gelenin kısa özeti budur….