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Erkan Ersöz

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil

Sıfır otomobil satışları yılın ilk dokuz aylık döneminde yüzde 15,4 gerilemesine karşın, elektrikli araçlar küresel trende paralel biçimde daha az zarar gördü. Dünyada petrol fiyatları süregiden savaşlar nedeniyle dalgalı bir seyirde ilerliyor ve başta Avrupa olmak üzere elektrikli otomobillere rağbet hızla artıyor. Bizde de hazırlıkları yaklaşık bir yıldır süren Hyundai’nin yerli üretim elektrikli aracı Ioniq 3 modeli geçen hafta satışa sunuldu. Togg’un ardından yerli elektrikli seçeneği artarken, fiyat rekabeti de kızışıyor. Güncel olarak vitrindeki en ucuz on modelse şöyle:

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 1

10- RENAULT R5 E-TECH

3,92 metre uzunluğuyla şehir içi kullanımda avantaj sağlayan hatchback model 150 beygirlik elektrikli motor taşıyor. 410 km menzil vadeden aracın başlangıç fiyatıysa 2.140.000 TL.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 2

9- JEEP AVENGER

Jeep’in tam elektrikli Avenger modeli yenilendi. Ancak stoklarda bir önceki nesil halen bulunuyor ve fiyat bakımından daha uygun durumda. Yarım saatte şarj edilebilen modelin menzili 400 km ve fiyatı 2.136.000 TL.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 3

8- PEUGEOT E-208

2.080.000 TL’den başlayan fiyatla satılan E-208, şehir içi kullanımda 498 km menzile ulaşabiliyor. 136 beygir gücündeki motorla üretilen araç 25 dakikada yüzde 20’den 80’e şarj edilebiliyor.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 4

7- OPEL CORSA

Benzinli ve hibrit versiyonları da bulunan Corsa’nın elektriklisi karma sürüşte 354 km menzile sahip. Peugeot E-208 ile aynı altyapıyı paylaşan araç 200 bin TL’ye yakın ucuzlukta 1.890.000 TL’lik etiket taşıyor. B-SUV sınıfındaki Corsa’nın yükseltilmiş biçimi kabul edilebilecek Frontera da 1.895.000 TL’den başlıyor.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 5

6- TOGG T10F

Togg’un ürün yelpazesine sonradan katılan sedan modeli T10F, SUV sınıfındaki kardeşi T10X’den ucuz. Aynı batarya ve motor altyapısını paylaşan araçlardan T10F’in karma sürüşte 335 km sunan standart menzillisi 1.884.980 TL’den, T10X ise 1.909.048’den satılıyor.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 6

5- HYUNDAI IONIQ 3

Beklenen yatırım nihayet geldi ve Hyundai’nin İzmit’te ürettiği ilk elektriklisi Ioniq 3 satışa çıktı. Dört donanım seçeneğiyle banttan inen modelde iki farklı batarya seçeneği mevcut ve 482 km’ye varan birleşik menzil dikkat çekiyor. Aracın tavan çizgisi arkaya doğru alçalarak dinamik bir siluet oluşturuyor. 4,15 metre uzunluğa ve 1,5 metre yüksekliğe sahip aracın 343 km birleşik menzil sunan en düşük versiyonu 1.799.000 TL’den satılıyor.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 7

4- KIA EV2

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkan EV2, 4,06 metre uzunluğuyla B-SUV sınıfında yer alıyor. 1.699.000 TL talep edilen araç iki farklı batarya seçeneğiyle sunulurken, düşük versiyon şehir içinde 433 km’ye varan menzil vadediyor.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 8

3- HYUNDAI INSTER

A-SUV sınıfındaki Inster, Mayıs 2025’ten beri ülkemizde satışta. 115 beygirlik motorla donatılan model için birleşik 360 km, şehir içinde 493 km menzil verisi açıklanıyor. En ucuz versiyonuysa 1.670.000 TL.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 9

2- CITROEN Ë-C3

112 beygirlik motorla üretilen ë-C3’ün fiyatı 1.605.000 TL’den başlıyor. Modelin aynı motor taşıyan, ancak daha büyük boyutlara sahip ë-C3 Aircross versiyonu içinse 1.875.000 TL isteniyor.

Yeni yerli modelin gelmesiyle liste değişti: Elektriklerde en ucuz 10 otomobil - Resim : 10

1- FIAT GRANDE PANDA

Ortalama menzili 320 km olan Grande Panda ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobil konumunda. Nakit alımda 1.584.900 TL’den satılıyor.

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