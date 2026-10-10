Ünlü market zinciri de fona para kaptırmış: 514 milyon liramız kaldı diye açıklama yaptılar

Sermaye piyasalarında patlak veren fon skandalında her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Fon soruşturması ve tasfiye kararlarının ardından reel sektör temsilcilerinden bildirimler gelmeyi sürdürüyor.

Perakende sektörünün önde gelen markalarından Mopaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirdiği resmi bildirimde, varlıklarının bir bölümünün tasfiye sürecine sokulan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda (HPH) bulunduğunu duyurdu.

VARLIĞININ 5'TE BİRİ FONDA KALDI

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, toplam finansal varlık tutarı yaklaşık 2,52 milyar Türk lirası düzeyinde yer alıyor.

Söz konusu mali kaynakların yaklaşık yüzde 20,4’lük bölümünün HPH kodlu fonda yatırıma yönlendirildiği kaydedildi. Açıklanan bu oran üzerinden yapılan hesaplama doğrultusunda, fonda kilitlenen kaynağın yaklaşık 514 milyon Türk lirası seviyesinde gerçekleştiği tespit edildi.

'EN DÜŞÜK RİSK' DEĞERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mopaş, bünyesinde kaynak bulundurduğu fonun ilan edilen risk derecesinin 1/7 seviyesinde, yani en güvenli kategoride bulunduğuna vurgu yaptı. Şirket yönetimi, mali yönetim stratejilerinde düşük risk seviyesini ve ana paranın korunmasını temel ilkeler olarak benimsediğini dile getirdi.

TAHSİLAT SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen metinde, fonda yer alan ana para ile birikmiş kazançların tahsil edilmesine dönük hukuki ve idari girişimlerin ilgili kurumlar seviyesinde titizlikle izlendiği beyan edildi. Tasfiye ve geri ödeme adımlarının ilgili yasal düzenlemeler ile resmi prosedürler dahilinde sürdürüldüğü bildirildi.

Firma ayrıca, mevcut mali imkanlarının, sağlam özkaynak yapısının ve operasyonel nakit sağlama yeteneğinin ticari işleyişini sürdürmeye imkan tanıdığını belirtti.

'FAALİYETLERİMİZDE AKSAMA YOK'

Mopaş, fonda bulunan finansal değerlerin tasfiye mekanizmasına alınmasının yürürlükteki ticari işleyişin sürekliliğini, günlük operasyonları ve mali borçların ödenmesini olumsuz yönde etkilemediğini aktardı.

Şirket, tasfiye ve iade sürecindeki aşamaların takip edildiğini, kamuoyuna duyurulması icap eden kritik gelişmeler yaşandığı takdirde yatırımcıların yeniden bilgilendirileceğini duyurdu.