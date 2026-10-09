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Halk TV Ekonomi Emeklilerin hesabına 32 bin TL yatacak

Emeklilerin hesabına 32 bin TL yatacak

Emeklilere sağlanacak 32 bin TL tutarındaki nakit ödemenin başvuru şartları ve detayları belli oldu. Hak sahipleri, gerekli koşulları inceleyerek başvurularını yapabilir.

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Emeklilerin hesabına 32 bin TL yatacak

Milyonlarca emekliyi kapsayan yeni bir nakit destek ödemesi açıklandı. Belirlenen kriterleri taşıyan emeklilerin hesaplarına 32.000 TL’ye varan tutarlarda ödeme aktarılacak. Başvuru şartları, ödeme planı ve başvuru sürecine dair tüm detaylar erişime açıldı.

EMEKLİYE 32 BİN TL'YE VARAN NAKİT ÖDEME

Türkiye Finans, emeklilere yönelik hazırladığı cazip kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus imkanı sunulurken, bankaya davet edilen her emekli yakını için kazandırılan 500 TL nakit ödülle birlikte emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj tutarı 32.000 TL’ye kadar ulaşıyor.

MAAŞA GÖRE KADEMELİ ÖDEME AVANTAJI

Otomatik fatura ödeme talimatı ve Yedek Hesap tanımlamalarıyla desteklenen promosyon paketinde maaş tutarına göre kademeli ödeme planı uygulanıyor. 9.999 TL ve altı maaş alanlara toplam 18.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasındakilere 23.500 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındakilere 27.000 TL ve 20.000 TL ile üzeri maaş alanlara ise 32.000 TL’ye varan toplam promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

EMEKLİLERE ÖZEL AYRICALIKLAR VE KOLAY BAŞVURU

Kampanya kapsamında emeklilere anlaşmalı ATM'lerden günlük 10.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme, şubelerde işlem önceliği ve ücretsiz EFT/FAST/Havale imkanı sunuluyor. Maaş taşıma işlemleri ise şubeye gitmeye gerek kalmadan Türkiye Finans Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle, internet şubesinden veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla dakikalar içinde kolayca tamamlanabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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