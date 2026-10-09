50 yaş üstünün "Külkedisi Kompleksi": Masalın sonu hastanede bitiyor!

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Yıllar İçinde Ayaklarımız Neden Büyür?

Ayaklarımızın yaşlandıkça genişlemesinin ve büyümesinin arkasında birden fazla neden yatıyor:

Kilo Değişimleri: Alınan her ekstra kilo; ayaktaki yumuşak doku, kas, tendon ve bağların üzerine baskı yaparak ayağın yayılmasına neden oluyor.

Hamilelik ve Hormonlar: Hamileliğin ilk aylarında salgılanan relaksin hormonu, doğumu kolaylaştırmak için bağları gevşetirken ayaktaki bağları da etkiliyor. Bu durum kadınlarda ayak numarasını 1-2 numara büyütebiliyor.

Menopoz ve Yaşlanma: 50 yaşından sonra kadınlarda eklem ağrıları, taban çökmesi, plantar fasiit, bunyon (başparmak çıkıntısı) ve çekiç parmak gibi sorunlar erkeklere göre çok daha sık görülüyor.