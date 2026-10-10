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Halk TV Spor Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, 50 milyon euroyu masaya koydu. Fenerbahçe istedi. 13 maçta 14 gol attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ünlü golcünün bonservisi için 50 milyon euroyu masaya koydu. Fenerbahçe istedi. 13 maçta 14 gol attı.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 2
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Kongrede şampiyonluk sözü veren, bunu gerçekleştirmek için de fedakarlıktan kaçınmayan başkan Aziz Yıldırım'ın ara transfer için de çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 3
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Sarı lacivertlilerin Real Madrid'te kadroya girmekte güçlük çeken, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de oynatmadığı futbolcu için harekete geçtikleri belirtildi.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 4
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Fotomaç'taki habere göre Real Madrid'in gözden çıkardığı Brahim Diaz için Fenerbahçe, ilk teması kurdu. Ancak İtalyan basınına göre bu futbolcuya Juventus da talip oldu.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe'nin Brahim Diaz için teklifini hazırladığı da belirtildi. Buna göre futbolcuya yıllık 10 milyon euro önerilecek.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 6
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Sarı lacivertlilerin Real Madrid forması giyen Arda Güler'den de futbolcuyu ikna etmesi için yardım istedikleri ileri sürüldü.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 7
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaz transfer döneminde de bir transfer için 50 milyon euroyu masaya koyduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 8
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Portekiz basınından Record'ta çıkan haberde Fenerbahçe'nin Benfica'ya Yunan golcü Vangelis Pavlidis'in bonsercisi için 50 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Aziz Yıldırım 50 milyon euroyu masaya koydu: 13 maçta 14 gol attı - Fotoğraf: 9
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Pavlidis'e de yıllık 8 milyon euro önerildiğinin ileri sürüldüğü haberde Benfica'nın 50 milyon euroluk teklifi kabul etmediği de haberde yer aldı. Pavlidis, bu sezon Benfica'da 13 maçta 14 gol attı. Yunan futbolcuyu İngiltere'nin Tottenham takımının da transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

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