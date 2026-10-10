Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ağır faturası: Kadro dışı bırakılsın!
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ağır faturası: Kadro dışı bırakılsın!
Galatasaray, milli maç arasından sonra Süper Lig'e 3-1'lik galibiyetle döndü. Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ağır faturası: Kadro dışı bırakılsın!
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçı değerlendiren sarı kırmızılı takımın şampiyonluk yaşayan eski teknik direktörü çarpıcı eleştirilerde bulundu.
Galatasaray'ın zor bir süreçten geçtiğini belirten Hamza Hamzaoğlu, "Aslında bu maç da bir hayli zordu. Çünkü çıkışta olan bir Kasımpaşa vardı. Daha mağlup olmayan tek takım. Çıkışta olan ve mağlup olmayan bir Kasımpaşa vardı ve maç aslında başlamadan önce her türlü sonuca açık bir maçtı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da her maçtan sonra hakem eleştirisi geldiğini söyleyen Hamzaoğlu "Sezon başındaki maçlarda kurallar net uygulandı ve bariz olarak oyuncuların, bu kurallar sonucunda, topu oyunda tutmaya çalıştığını, zaman geçirmemek için çaba gösterdiğini gördük. Oyundan çıkışlarından tutun, faullerde hemen ayağa kalkmalarına kadar... Yere yatan oyuncuyu hiç görmüyoruz artık yatıp da gereksiz yere zaman çal... Sezon başındaki maçlarda bunu çok net gördük. Ama yine geçen süreç bizi eskiye doğru getirdi. O yüzden İrfan Hoca'ya bir anlamda hak vermekle beraber Galatasaray'ın teknik adamlarının tekrar hakemle ilgili konuşmaları da beni o kadar üzdü. Her maçtan sonra hep hakem eleştirisi, hep hakem eleştirisi... Artık bence bırakması lazım" dedi.
Hamzaoğlu, "Kırmızı karttan sonra Galatasaray'ın çok doğru bir hamlesi var. Galatasaray orada Batrakov'la Leao'yu çıkarıyor. Eren'i sol öne alıyor. Orta sahayı Lemina'yla Torreira'nın yerini destekliyor. Yani aslında orada üçlüye dönmüyorlar. Orada 4-4-1'e dönüyorlar. Yani Galatasaray takımı 10 numara pozisyonundan feragat ediyor. Bana göre de doğru yapıyor. Deniz'i biraz daha oraya doğru, defansif anlamda orta sahanın önüne doğru yakın tutarak, orada tek bir blok hâlinde oynamaya çalışıyor ve seti de bu şekilde kurmaya çalışıyor" yorumunu yaptı.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan kaynaklı bir sorun olduğunu ileri süren Hamzaoğlu, "Sorun olduğunu şimdi İlkay Gündoğan'ın cevabından ve cevap sonrası yürüyüşünden, gülüşünden anlıyoruz. Bir sorun var. Ama Galatasaray bu sorunu neden çözemiyor? Yani onu düşünmek lazım. Burada tahmin ediyorum ki İlkay'dan da kaynaklı bir şeyler olduğunu hissediyorum. Şimdi diyor ki; 'Oynamıyorum ki niye hazır olayım?' Hazır değilsin ki niye oynayasın? Tersine de dönebilir diyorsun. Yani hazır değilsin ki niye oynayasın? Oyuncu önce formayı alıp sonra hazır olmaz. Oyuncu oynamak için hazır olur. Her an hazır olur, her daim hazır olur" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı yorumcu Kutlu Akpınar ise "Galatasaray 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadı çünkü bazı zamanlar doğaçlama oynamak gerek. Elinizde bunu yapabilecek çok fazla bireysel yetenekli oyuncu var. Batrakov maçın adamı. Osimhen oyuna girince takımın psikolojisi düzeliyor. Barış Alper Yılmaz bu gol ile Barcelona maçında sağ bek oynamayı garantiledi. Eren’in enerjisi çok iyi, takım için faydalı oyuncu" dedi.
"Lemina ile sözleşme yenilenmesinden dolayı en çok mutlu olan isimlerin başında Osimhen geliyor. Kendisinin takımda kalmasını çok istiyordu" diyen Akpınar, İlkay Gündoğan'ın ise kadro dışı bırakılmasını istedi.
Akpınar, "Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’ı kadro dışı bırakması gerekiyor. Bazı değerler kariyerden, isimden ve maaştan çok daha önemlidir" iddiasında bulundu.