Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ağır faturası: Kadro dışı bırakılsın!

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan kaynaklı bir sorun olduğunu ileri süren Hamzaoğlu, "Sorun olduğunu şimdi İlkay Gündoğan'ın cevabından ve cevap sonrası yürüyüşünden, gülüşünden anlıyoruz. Bir sorun var. Ama Galatasaray bu sorunu neden çözemiyor? Yani onu düşünmek lazım. Burada tahmin ediyorum ki İlkay'dan da kaynaklı bir şeyler olduğunu hissediyorum. Şimdi diyor ki; 'Oynamıyorum ki niye hazır olayım?' Hazır değilsin ki niye oynayasın? Tersine de dönebilir diyorsun. Yani hazır değilsin ki niye oynayasın? Oyuncu önce formayı alıp sonra hazır olmaz. Oyuncu oynamak için hazır olur. Her an hazır olur, her daim hazır olur" ifadelerini kullandı.