VakıfBank'ta 18 yılda 33 yılda kupa kazandı ayrılık açıklaması yaptı: Menajerime söyledim

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"Haak, Gabi burada gelişti şimdi Markova. Aylin belki 10 yıl içinde dünya çapında olacak. Burada dünyanın en iyileriyle antrenman yapıyorlar ve böyle gelişiyorlar. Onlara sadece ben dokunmuyorum. Kulübün organizasyonu mükemmel. Oyuncular araba park yeri ya da bozulan çamaşır makinesini bile düşünmüyor, onları düşünen var. Oyuncular sadece saha içinde kalıyor."