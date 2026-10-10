VakıfBank'ta 18 yılda 33 yılda kupa kazandı ayrılık açıklaması yaptı: Menajerime söyledim
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başında 18 yılda 33 kupa kazanan Giovanni Guidetti'den ayrılık açıklaması. "Menajerime söyledim" diyerek anlattı.
İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, VakıfBank'ın başına geldiğinde 36 yaşındaydı. Şimdi 54 yaşında. 18 yıl geçmiş aradan. 18 yılda kazandığı kupa sayısı 33. Belki de bir rekor bu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başında 18 yılda 33 kupa kazanan Giovanni Guidetti'den ayrılık açıklaması. "Menajerime söyledim" diyerek anlattı. Guidetti, 18. yılında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşam'dan Ömer Özarslan'ın haberine göre İtalyan hoca şunları söyledi:
"Ne kadar kupa kazandım diye düşünemem hep ileri bakmalısınız. Dünyanın en iyi kulübünde, en iyi oyuncularıyla, en iyi teknik ekibiyle çalışınca ekstra motivasyon ihtiyacı aramıyorum. Burada bir yapı inşa edildi. Cansu, Zehra'yı tanıdığımda küçük kız çocuklarıydı."
"Haak, Gabi burada gelişti şimdi Markova. Aylin belki 10 yıl içinde dünya çapında olacak. Burada dünyanın en iyileriyle antrenman yapıyorlar ve böyle gelişiyorlar. Onlara sadece ben dokunmuyorum. Kulübün organizasyonu mükemmel. Oyuncular araba park yeri ya da bozulan çamaşır makinesini bile düşünmüyor, onları düşünen var. Oyuncular sadece saha içinde kalıyor."
"Hepsi çocuktu ve şimdi bakın nerelerdeler. Markova, Muratpaşa'da oynuyordu. Belki neye sahip olduklarının farkında değillerdi. Şimdi dünyanın en iyi oyuncusu. Elbette kupa başarı önemli ama bir hikaye, bir yapı inşa etmek daha önemli. Buradaki yapıyı kurabilmek tanımlanamayacak kadar zor ve önemli."
"Gabi mesela ilk geldiğinde sayı almakta zorlanırdı en iyi orta oyuncular ve liberolar vardı. O da bunu söyledi, en iyilere karşı antrenman yaparak gelişirsiniz. En iyi sağlık ve planlama ekipleriyle çalışıyoruz. Bunu da kulüp sağlıyor."
"İşimiz gereği futbolu çok takip edemiyorum. İtalya'da çocukken Juventus taraftarıydım. G.Saray-Juventus maçını izledim. Harika bir atmosfer vardı, çok eğlendik. Elbette kimse için tezahürat yapmadım, sporsever olarak bulunmayı çok seviyorum. Juventus taraftarıyım biraz dinazor dönemde kaldım. Platini'yi severdim. Eski oyuncuların dönemini severim. Dediğim gibi şu anda futbolu çok takip edemiyorum ama oynamayı ve ekibimizle futbol maçında rekabet etmekten hoşlanıyorum."
"Futbol oynamayı seviyorum. Oyuncular ısınırken teknik ekibimizle bile maç yapıyoruz. Burada banka ve iletişim personellerinden ekipler var, maç yapıyoruz. Bir maçta 3-0 öndelerdi ve geri çevirdik. En çok fi zyoterapist Sabri'ye kızdım. Kaybetmiyoruz, kaybetmeyi sevmiyorum. Sırtımı kanada verip oyun kurarım. İstanbul'da boş vakitlerimde yeni restoranları keşfetmeyi seviyorum. Kadıköy taraflarında bir İtalyan restoranı buldum, pizzaları şahane. Bundan keyif alıyorum. Lezzetli restoranları bulmayı seviyorum."
"Kızımla vakit geçirmeyi seviyorum. İlk başta voleybolu sevmezdi. Şimdi VakıfBank akademisinde bir öğrenci. Onunla sporu takip ediyoruz. Pokemon kartlarıyla da oyunlar oynuyoruz. O da şimdi voleybolu ve sporu çok seviyor."
"Sezon çok yoğun geçiyor ve özel zamanımı aileme, kızıma ayırmaya çalışıyorum. Gitar çalıyorum, deniyorum. Tenis oynuyorum, padel oynuyorum, voleybol dışında fi tness çalışıyorum, golf oynuyorum. Golf tabii ki tenise göre zor, inşallah olacak. Kanada Milli Takımı'na gittiğimde orada oynuyorum."
"İlk sezonda geldiğimde aralık ayında İtalya'ya dönmek istediğimi menajerime söyledim, bana kulüp bul dedim. Sadece 3 ay olmuştu geleli. Hayatın zor geldiğini söyledim. Hayatımdaki en iyi şey menajerimin kulüp bulamamasıydı. Yaklaşık 20 yıldır buradayım. Hayatımdaki en güzel şey burada kalmak oldu. Çok mutluyum, çok minettarım. Ailem, oyuncularım, bu ülke, burası her şeyim.
VakıfBank bu sezona da kupayla başladı. Ve yine şampiyonluğun en büyük favorisi. Bakalım Guidetti 34. kupasını da kazanabilecek mi?