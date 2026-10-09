Özgür Özel'den Atilla Taş'a taziye ziyareti
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kızı Sezen Taş’ı kaybeden şarkıcı Atilla Taş’a Mersin’deki evinde taziye ziyaretinde bulundu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şarkıcı Atilla Taş’a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret Taş'ın Mersin’deki evinde gerçekleşti. Atilla Taş, dün 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı kaybetmişti.
NE OLMUŞTU?
Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, dün Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 34 yaşında hayatını kaybeden Sezen Taş, babası Atilla Taş'ın gözyaşlarıyla bugün son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Sezen Taş'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Mezitli Mezarlığı'na getirilmiş; Taş'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.
"Babam ben geldim. Babam nolur babam, kalk kızım" diyerek kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döken Atilla Taş'ı, yakınları teskin etmişti. Sezen Taş'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken cenaze törenine Sedat Peker’in çelenk gönderdiği görülmüştü.