Bozkırın aslanları kışa hazırlanıyor: Dondurucu soğuklar öncesinde özel menüye geçtiler

Sivas'ın simgesi, dünyaca ünlü Kangal köpekleri, yaklaşan sert kış mevsimi öncesinde yetiştiricileri tarafından özel bakım programına alındı. Dondurucu soğuklarda enerji kaybını önlemek isteyen uzmanlar, safkan köpeklerin bağışıklığını güçlendirmek amacıyla yüksek proteinli beslenme planı uygulamaya başladı.

Sonbahar aylarında enerji ihtiyacı artan köpeklere haftanın belirli günlerinde kırmızı et ve tavuk eti veriliyor. Kendi elleriyle hazırladığı menülerle hayvanları besleyen üretici Engin Akgül, kışa güçlü giren köpeklerin dondurucu hava koşullarında açık arazide dahi zorlanmadan yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

AĞIR KIŞ ŞARTLARINA KARŞI GÜÇLÜ BESLENME

Karasal iklimin etkili olduğu kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte köpeklerin enerji tüketimi hızla artıyor. Zorlu hava şartlarına karşı hazırlık yaptıklarını bildiren işletmeci Akgül, "Çiftliğimiz, Türkiye'nin en kapsamlı çiftliklerinden bir tanesidir. Şu anda hayvanlarımız kışa hazırlanıyor" dedi.

Soğuk aylarda açık alanda kalacak hayvanların sağlığını korumak için koruyucu aşı takviminin eksiksiz tamamlandığı bildirildi. Yetişkin hayvanların diyet programını detaylandıran Akgül, "Hayvanlarımızın iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Bakım programı olarak yetişkin köpeklerimizi iki gün et, bir gün ise protein ağırlıklı besinlerle besliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAVRULAR İÇİN ÖZEL KARIŞIM HAZIRLANIYOR

Yetişkin köpeklerin aksine henüz gelişim evresindeki yavruların sindirim sistemi için farklı bir menü uygulanıyor. Yavru Kangalların beslenmesinde çiğ gıdadan kaçındıklarını vurgulayan Akgül, "Yavrularımıza ise kesinlikle çiğ et ve çiğ tavuk vermiyoruz. Onlar için mama hazırlıyor, yoğurt ve yumurta ile özel bir karışım oluşturuyoruz" diye konuştu.

Hazırlanan zengin besin takviyelerinin bağışıklık sistemini desteklediğini aktaran işletmeci, "Yavrularımız bu sayede sağlıklı büyüyor" sözleriyle uyguladıkları yöntemin başarısına dikkat çekti. Günün belirli saatlerinde kırmızı et ve tavuk etiyle beslenen yetişkin köpekler ise dondurucu ayazda bile gücünü kaybetmiyor.

YAZ DÖNEMİNDE ET VERİLMİYOR

Mevsim geçişlerinde uygulanan besin takviyesinin doğru zamanda yapılmasının hayati bir önem taşıdığı kaydedildi. Yaz aylarında et vermenin tehlikelerine değinen Akgül, "Yazın bu hayvanlara et yüklemesi yapmıyoruz çünkü yaz sıcaklarında et vermek hayvanların vücudunda yaralar çıkmasına neden olabiliyor" uyarısında bulundu.

Soğuk havalar bastırmadan önce başlatılan et yüklemesinin hayvanları zinde tuttuğu ve kürk kalitesini artırdığı görüldü. Uygulamanın faydalarını özetleyen üretici, "Kış öncesinde et vermek ise onları zinde tutuyor ve tüy yapısını bozmuyor. Sağlık açısından da çok faydalı oluyor" dedi.

TESİSTE 65 SAFKAN KÖPEK BULUNUYOR

Tesis bünyesinde özenle korunan 65 safkan Kangal köpeği, yılın her döneminde kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çiftliğin her mevsim odak noktası olduğunu söyleyen Akgül, "Burası yaz-kış ilgi odağı haline geliyor. Kapsamlı bir çiftliğimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Yetiştirdikleri hayvanlara derin bir bağlılık duyduklarını dile getiren deneyimli yetiştirici, köpek sevgisinin tüm canlılara merhametle yakından bağlantılı olduğunu belirtti. Çiftlik sahibi Akgül, "Biz bu hayvanlara aşığız, hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

(DHA)