Güllü davasında karar günü: Tuğyan hakim karşısında

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok:

"Yargılama sırasında çürüyen iddialar oldu. Sultan ile Hasan arasındaki kayıt vardı. Hatta sonra Bir takım polemikler de oldu. Sultan bana “Hasan beni rahatsız ediyor yardım et, ses kaydına alsam mı” dedi. Ben de “Olabilir, kendini ifade et sakin ol” dedim. Bunları TV'de verdiler bununla ilgili de yasal işlem başlattık."