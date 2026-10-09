Güllü davasında karar günü: Tuğyan hakim karşısında
6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada bugün karar günü...
26 Eylül 2025'te Güllü'nün pencereden düşerek ölümüne ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor.
10 aylık soruşturma sürecinin ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ‘Yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1 Ekim'de görülen duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmemiş, karar duruşması bugüne ertelenmişti.
“ÇÜRÜYEN DELİLLER VAR”
Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok:
"Yargılama sırasında çürüyen iddialar oldu. Sultan ile Hasan arasındaki kayıt vardı. Hatta sonra Bir takım polemikler de oldu. Sultan bana “Hasan beni rahatsız ediyor yardım et, ses kaydına alsam mı” dedi. Ben de “Olabilir, kendini ifade et sakin ol” dedim. Bunları TV'de verdiler bununla ilgili de yasal işlem başlattık."
"NEDEN HALANIN CENAZESİNE TUĞYAN'I ÇAĞIRDIN?"
Sanık avukatı:
"Sultan Nur Ulu iki ayrı ifade veriyor. Polisi görünce neden söylemiyorsun. Neden çıplak ayak madem öyle aşağı neden iniyorsun onun tiyatrosuna ortak oluyorsun. Madem korkuyorsun seni tehdit etti neden halanın cenazesine Tuğyan'ı çağırdın?"
TUĞYAN AĞLAMAYA BAŞLADI
Savunmasına devam eden sanık avukatı, "Dosyada iki bilirkişi raporu var. İlk belgede Güllü'nün sol kalçasındaki morluğa bakarak pervaza rastlanması ve düşmüş olma ihtimali yüksek ama bilirkişi raporu yüzü dışarı dönük diyor bu imkansız." dedi.
Tuğyan Ülkem Gülter ağlamaya başladı.
SANIK AVUKATINDAN "ALKOLLÜ" SAVUNMASI
Sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı ise "Müvekkilim kaza olduğunu söyledi" diyerek Güllü'nün ilaç etkisinde ve alkollü olduğunu söyledi.
"Videolara bakarsanız güllünün duvarları tutarak yürüdüğünü, alkol içerken gözlük takmadığı ve olay anında da gözlük takmadığı görülmüştür. Zemin de bir kayganlaştırıcı gözükmese zeminin kendisi kaygan bir madde."
"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ SESİ TUĞYAN'A AİTTİR"
Müşteki avukatı Rahmi Çelik, "Merve hanım bir rapor almıştır. Benim müvekkilim bir araştırma yapmıştır. Hadi görüşürüz sesi Tuğyan’a aittir. Merve Uçanok’un savunması çökmüştür. Görüşünü aldığı uzman da dışarıda beklemektedir. Sanık cezalandırılmalı." diyerek ses analisti Mustafa Arapoğlu’nun dinlenmesini talep etti.
"BU CİNAYETİ TEK KİŞİ İŞLEMEDİ"
Müşteki avukatı Şermin Hanım:
"Bu cinayeti tek kişi işlemedi diye düşünüyoruz. Tuğyan yapsa bu zamana kadar yapar arkasında da tanık bırakmazdı. Dosyada bütün raporlarda Güllü hanımın kameraları esas alınmış. Apartman kameraları asansör kameraları var. Bir çığlık sesi var. Öyle bir kuvvet var ki. Bu sesi üst kameralarda duymuyoruz."
SULTAN NUR ULU İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ
Avukat Hasan Kocabey, indirim yapılmamasını ve Sultan Nur Ulu hakkında ise suça iştirakten soruşturma açılmasını talep etti.
"MALKATA ŞARKISI BİLEREK AÇILDI"
Halk TV muhabiri Ceren Ural'ın aktardığına göre, Güllü'nün oğlu Tuğberk’in avukatlarından bir delil geldi. Müşteki avukatı Hasan Kocabey aktardı:
“Güllü lavobaya girmeden önceki ses kayıtları var, lavobaya girmeden önce çalınan parça roman havası, Tuğyan ile sultan şit şit diyor.. Sonra “malkata şarkısı açalım öyle oynasın” konuşması geçiyor. Malkata şarkısının bilerek açıldığına dair delil var.”