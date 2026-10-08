TRT'den müjde: Derbiyi şifresiz yayınlayacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi. Derbiyi şifresiz yayınlayacak.
Bu hafta sonu oynanacak dev maç öncesi TRT müjdeyi verdi. Derbiyi şifresiz yayınlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe 11 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Dev maç TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş Kulübü, derbinin biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu. Tam biletler 500 TL'den satılıyor.
Açıklamada, "12 yaş ve altı kimlik belirterek gişeden biletlerini temin edebilirler. Öte yandan İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla rakip takım taraftarları karşılaşmaya alınmayacaklar" ifadeleri kullanıldı.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ 2. HAFTA PROGRAMI
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta programı şöyle:
11 Ekim Pazar
13.00 Galatasaray – Nilüfer
15.00 Afyon Yüntaş – THY
16.00 Göztepe – Vakıfbank
16.00 Eczacıbaşı – Aras Kargo
16.00 Zeren – İlbank
16.00 Manisa BBSK – Kuzeyboru
19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe