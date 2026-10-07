Fenerbahçe Süper Kupa'yı kazandı: TRT'ye tepki yağdı

Fenerbahçe Avrupa'da Süper Kupa'yı kazandı ancak TRT Spor yorumcusuna Sarı Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe Tarfin, FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa finalinde ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürdü. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki finalde sarı-lacivertliler, maç boyunca ortaya koyduğu etkili performansla mutlu sona ulaştı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip arasında ilk çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyodu 21-19 önde geçen Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte savunma sertliğini artırarak farkı açtı ve soyunma odasına 38-32 üstünlükle gitmeyi başardı.

FARKI KORUDU, KUPAYA UZANDI

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, son periyoda 59-48 önde girdi. ÇBK Mersin'in geri dönüş çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, parkeden 79-71 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

SÜPER KUPA'DA HAT-TRICK

u sonuçla Fenerbahçe Tarfin, 2023 ve 2024'ün ardından organizasyonda bir kez daha zafere ulaşarak Süper Kupa'yı üst üste üçüncü kez kazanma başarısı gösterdi.

TRT'YE TEPKİ YAĞDI

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden TRT Spor yorumcusuna tepki gösterdiler.

Fenerbahçe Tarfin'in FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa finalinde ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında yapılan bir yorum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yorumcunun maç sonrasında kullandığı ifadeler, özellikle basketbolseverler ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirildi.

Sosyal medyada "Trtspor yorumcusu Nilay Kartaltepe Mersin in kaçırdığı bir pozisyon sonrası çok üzüldü ahhh dedi şut kaçınca. Sonra maç bitene kadar sustu" eleştirileri dikkat çekti.

AVRUPA'DAKİ HEGEMONYASINI SÜRDÜRDÜ

Kadın basketbolunda son yıllarda Avrupa'nın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe Tarfin, bu kupayla birlikte uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, yeni sezona önemli bir kupayla başlarken, Avrupa'daki iddiasını da bir kez daha ortaya koydu.