Zehra Güneş kahkaha atarken Ebrar Karakurt ağlıyordu: Paramparça etti
İki yıldızın karşılaşmasında ortaya çıkan sonuç! Zehra Güneş kahkaha atarken Ebrar Karakurt ağlıyordu: Paramparça etti
Türk voleybolunun iki yıldızı Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt arasında çocukluktan başlayan arkadaşlık, takımlar ayrılınca rekabete dönüştü. Zehra Güneş kahkaha atarken Ebrar Karakurt ağlıyordu! Paramparça etti!
Zehra Güneş'in kaptanlığındaki VakıfBank, Ebrar Karakurt'lu Eczacıbaşı ile 2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Antalya Spor Salonu'ndaki maça hızlı başlayan VakıfBank, ilk 2 seti 25-21 ve 25-23 aldı.
Üçüncü sette sahneye çıkan Ebrar Karakurt oyuna ağırlığını koydu. Eczacıbaşı bu seti 25-19 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette VakıfBank, Zehra Güneş ve Markova'nın bulduğu sayılarla ilk molaya 6-3 üstünlükle girdi. Mola sonrası Eczacıbaşı bulduğu üst üste sayılarla 11-9 öne geçince VakıfBank koçu Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin geri kalan kısmında oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 25-17 üstünlükle tamamlayarak durumu 2-2'ye getirip maçı final setine taşıdı.
Karşılıklı puanlarla başlayan final setinde üstünlüğü sağlayan VakıfBank, seti 15-10 tamamlayarak karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran VakıfBank, kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.
VakıfBank, 2026 yılında kazandığı kupalara bir yenisini daha ekledi. Sarı siyahlılar, Kupa Voley, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.
Eczacıbaşı ise son kupasını 2023'te Dünya Kulüpler Şampiyonu olarak almıştı. Türkiye'de ise son kupası 2020 Şampiyonlar Kupası'ydı. 3 yıldır kupa kazanamadı.
Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularını överken, "Çok büyük bir mücadele verdiler. İşler yolunda gitmediğinde bile pes etmediler. İki kötü setten sonra bu kadar iyi bir karar seti oynamak kolay değil. Ekibime teşekkür etmek istiyorum. Ama şikayet edemem. Bazen çalışmadan da kazanılır. Çok fazla çalışmadık ama burada olmak için yapmamız gerekenleri yaptık. Oyuncularımı tekrar kutluyorum. Çünkü bu kupayı kazanmak istediler. Karar setinde oyuncularımın yüzlerine bakın. Cansu'nun, Zehra'nın, Marina'nın... Herkesin yüzüne bakın" dedi.
VakıfBank'ta Marina Markova 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kaptan Zehra Güneş ise 16 sayıya ulaşarak galibiyette önemli rol oynadı. Zehra, bu sonuçla kariyerindeki 25. kupasını kazandı.
Zehra Güneş kahkaha atarak kupasını kaldırırken, Ebrar Karakurt ise ağlıyordu. Paramparça etti. Ebrar, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ama bu galibiyete yetmedi. Arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı Ebrar, tribünlerin de alkışını aldı.
Zehra Güneş maçın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. Zehra, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de de MVP seçilmişti.
Zehra maçtan sonra şunları söyledi: "Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon ve güzel bir giriş oldu. Umarım, performansımızın üzerine koyarak istikrarlı şekilde devam edebiliriz. Eczacıbaşı ile sezonun ilk yarısında Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere çok maç oynayacağız. Çok iyi bir seyirci vardı. Güzel bir 5 set izledik. Şu an çok mutluyum. İnşallah sezonun geri kalanında da aynısını sürdürebiliriz."