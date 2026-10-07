Zehra Güneş kahkaha atarken Ebrar Karakurt ağlıyordu: Paramparça etti

9 13

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularını överken, "Çok büyük bir mücadele verdiler. İşler yolunda gitmediğinde bile pes etmediler. İki kötü setten sonra bu kadar iyi bir karar seti oynamak kolay değil. Ekibime teşekkür etmek istiyorum. Ama şikayet edemem. Bazen çalışmadan da kazanılır. Çok fazla çalışmadık ama burada olmak için yapmamız gerekenleri yaptık. Oyuncularımı tekrar kutluyorum. Çünkü bu kupayı kazanmak istediler. Karar setinde oyuncularımın yüzlerine bakın. Cansu'nun, Zehra'nın, Marina'nın... Herkesin yüzüne bakın" dedi.