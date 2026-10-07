Tesla pes etti: Kediler kazandı!

Tesla'nın yalnızca yerleşik kameralar kullanarak tam otonom sürüş yeteneklerine ulaşma çabası, robot taksilerinin kullanılabilirliğini olumsuz etkiliyor. Karanlık asfaltta net bir şekilde seçilemeyen evcil hayvanlarla çarpışma riski yüksek olduğu için araçlar gece saatlerinde tam kapasite çalışamıyor.

MUSK ROBOT TAKSİLER HAKKINDA: "GECELEYİN BÜTÜN KEDİLER GRİ OLUR"

Tesla'nın Teksas, Austin'deki robot taksi hizmeti bir yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor. Şirketin mütevazı yerel filosuna yakın zamanda; direksiyonu veya pedalları bulunmayan, özel olarak tasarlanmış iki kişilik Cybercab aracı da eklendi.

Bu hafta X platformundaki hizmet sağlayıcısının sosyal medya hesabından çalışma saatlerinin uzatıldığına dair bir mesaj yayınlandı. Kapanış saatinin 22:00'den 23:00'e çekilmesiyle birlikte, birçok potansiyel müşteri hem karışık duygular taşıdıklarını hem de gece geç saatlerde otonom taksileri kullanamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Elon Musk da yaşanan bu tartışmaya katılarak, şirketin gece sokaklarında tipik olan düşük ışık koşullarında nesneleri güvenilir bir şekilde tanıma sorununu çözmek üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin yöneticisi durumu şu sözlerle ifade etti: "Çözmeye çalıştığımız en büyük zorluk evcil hayvanlara çarpmamak ve onları gece fark etmenin zor olması. Kelimenin tam anlamıyla karanlıkta gri asfalt üzerinde gri yavru kedilerden kaçınmakla ilgili."

İlginç bir şekilde, Electrek'in belirttiği üzere, robot taksi hizmeti Haziran 2025'te Austin'de faaliyete başladığında sabah 06:00'dan gece yarısına kadar hizmet veriyordu. Ancak daha sonra kapanış saati öne çekilerek akşam 22:00'ye düşürüldü. Bu hafta robot taksi vardiyasına bir saat daha eklenmiş olsa da, pratikte sunulan süre Haziran 2025'teki ilk dönemin gerisinde kalmış durumda.

Uzmanlar, Tesla otomobillerine düşük görüş koşullarında nesnelerin şeklini, boyutunu ve mesafesini hassas biçimde belirleyebilen bir sensör olan LiDAR takılsaydı, asfalttaki koyu renkli kedileri tespit etmenin hiçbir sorun oluşturmayacağını belirtiyor.

Ancak Musk, Tesla'nın otonom sürüş sistemi için geliştirdiği özel sensör paketine LiDAR'ın dahil edilmesine defalarca karşı çıktı. Hatta maliyetleri düşürmek amacıyla ultrasonik sensörleri bile araçlardan tamamen kaldırdı. Bu nedenle Tesla araçları, otonom sürüş modunda manevra yaparken öncelikli olarak bilgisayar görüş sistemlerine ve kamera verilerine güvenmeye devam ediyor.