A Milli takımda 38 yıl sonra deprem etkisi yaratan kötü sonuçların ardından eleştiriler sertleşti.

A Milli Futbol Takımı'nda kötü gidişat sürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, 38 yıl sonra yeniden dört maç üst üste kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın son dönemde aldığı sonuçlar, futbol kamuoyunda endişe yaratırken ortaya çıkan istatistikler dikkat çekti.

38 YILLIK OLUMSUZ SERİ TEKRARLANDI

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip böylece Ekim 1987 ile Mart 1988 arasındaki dönemin ardından ilk kez üst üste dört resmi maç kaybetmiş oldu.

Milli takım, yıllar sonra yakaladığı bu olumsuz grafik nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

ULUSLAR LİGİ'NDE PUANLA TANIŞAMADI

Türkiye, Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Fransa karşısında 1-0, İtalya karşısında ise önce 4-1 ardından 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Belçika deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Dört maç sonunda puan alamayan milli takım, grubunda zorlu bir sürecin içine girdi.

SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET

Milli Takım'ın son dönemdeki performansı da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Ay-yıldızlılar son 7 maçında yalnızca bir kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 6 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye 1-3 İtalya

Türkiye 0-3 Belçika

Türkiye 1-4 İtalya

Türkiye 0-1 Fransa

Türkiye 3-2 ABD

Türkiye 0-1 Paraguay

Türkiye 0-2 Avustralya

MONTELLA ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından gözler Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi. Kadro tercihleri ve oyun planı son haftalarda yoğun şekilde tartışılırken, İtalyan çalıştırıcının istifası bekleniyor.

Özellikle savunmada yaşanan problemler ve hücumdaki üretkenlik eksikliği, teknik heyetin çözüm bulması gereken başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

HEDEF KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK

A Milli Takım, yaşanan kötü seriyi geride bırakmak ve yeniden çıkışa geçmek için önümüzdeki karşılaşmalara odaklandı. Ay-yıldızlı ekip, hem moral kazanmak hem de gruptaki konumunu güçlendirmek adına bir sonraki mücadelede galibiyet arayacak.