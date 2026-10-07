Galatasaray'daki skandalı açıkladı: "Affedersin ya" diyerek anlattı! Futbol direktörü belli oldu

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"Icardi sezon bittiğinde bu çalışmaları Kemerburgaz'da yapsaydı devam ederdi. Şimdi kulüp bulamayınca Galatasaray'a döner mi diyoruz? Bu takımın 1. santrforu Osimhen, bunu kabul edecek. Fiziksel olarak iyi durumda olursa fark yaratır. En azından Osimhen’in olmadığı dönemde, özellikle Lizbon maçında oynasaydı fark yaratırdı. Psikolojik olarak da havayı değiştirir."