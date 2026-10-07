Galatasaray'daki skandalı açıkladı: "Affedersin ya" diyerek anlattı! Futbol direktörü belli oldu
Galatasaray'da yeni futbol direktörü geliyor. Ocak ayında görüşme yapılacağı belirtildi. Galatasaray'daki skandalı açıkladı. "Affedersin ya" diyerek anlattı.
Galatasaray'da ocak ayında yaşanacak futbol direktör gelişmesi. Yeni futbol direktörü belli oldu. Galatasaray'daki skandalı "Affedersin ya" diyerek anlattı.
Sarı kırmızılı kulübü yakından takip eden ve yönetime yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Libero TV'de Pendik maçıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüzemen, şunları söyledi:
"Galatasaray takımı bir hazırlık maçı yaptı. 3-3 bitmesi beni ilgilendirmez. İlk yarı kaç kaç bitti? Galatasaray forması, Pendikspor önünde 3-0 geriye düşer mi? Affedersin ya!"
"Leroy Sane ortada yok. Ya Leroy Sane'nin tek başına Pendik'i yenmesi lazım, tek başına. Yok! Bak ben bir sürü yerli, yabancı insanlarla konuştum. İki görüş var, şunu söylüyorlar. 'Ne Leao ne Sane defansa yardıma gelmiyorlar' diyorlar. Nasıl olacak bu?"
"Geçen yayınlarda da söyledim, yine söylüyorum: Uğurcan Çakır formsuz. İnşallah Galatasaray'a döndükten sonra kendini toparlar çünkü Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'a Avrupa maçlarında çok ihtiyacı olacak."
"Singo olayı başlı başına bir skandaldır. Hastaneden çıkıp antrenmana gelemiyor. Avrupa'da kimse oyuncuyu tespit edemedi de Galatasaray mı tespit edip 35 milyon euro verdi?"
"Icardi sezon bittiğinde bu çalışmaları Kemerburgaz'da yapsaydı devam ederdi. Şimdi kulüp bulamayınca Galatasaray'a döner mi diyoruz? Bu takımın 1. santrforu Osimhen, bunu kabul edecek. Fiziksel olarak iyi durumda olursa fark yaratır. En azından Osimhen’in olmadığı dönemde, özellikle Lizbon maçında oynasaydı fark yaratırdı. Psikolojik olarak da havayı değiştirir."
Galatasaray'da futbol direktörü iddiası da ortaya atıldı. Dici Futbol Youtube kanalında Ali Naci Küçük, İlkay Gündoğan ile ilgili gelişmeyi şöyle anlattı:
"Galatasaray yönetimi net bir şekilde sportif direktör hamlesi yapmayı planlıyor. İlkay Gündoğan, Galatasaray'da sportif direktörlük gömleğini giyer mi? Bence on numara giyer! Yönetim, ocakta İlkay'la görüşecek."