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Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti

Son dakika haberi... Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağı Ali Emre Ballı intihar etti.

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Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile bir dizi şirkette ortaklığı bulunan iş insanı Ali Emre Ballı İstanbul'da yaşamına son verdi.

Çekmeköy'de Ömerli Barajı yakınlarında aracı içinde yaşamına son verdiği anlaşılan Ali Emre Ballı ile ilgili ilk bilgiyi yakınlarına, jandarma ekiplerinin verdiği öğrenildi.

Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti - Resim : 1
Adil Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMUŞTU

Aynı zamanda Mustafa Yazıcı'ya ait Adil Katılım Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Emre Ballı'nın mal varlığına da tedbir konulmuştu. Mustafa Yazıcı'nın varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığı kararda Ballı'nın da adı yer almıştı.

Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti - Resim : 2

Skandala konu olan fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı belirtilen Ballı'nın, ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevini yürüttüğü kaydedildi.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin'de doğdu. Öğrenim hayatına Mersin’de başlayan Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre teknoloji alanında özel sektörde çalışan Ali Emre Ballı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atılarak kendi şirketlerini kurdu.

Son Dakika | Fon skandalına adı karışan AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı intihar etti - Resim : 3

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FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI DA YAPIYORDU

Digital Katılım Bankası, finansman şirketi, elektronik para ve ödeme şirketi, teknoloji, alacak yönetimi ve varlık yönetimi şirketlerinde ortaklıkları bulunan Ali Emre Ballı, aynı zamanda Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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