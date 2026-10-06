Parkinson belirtileri teşhisten tam 20 yıl önce başlıyor!

Parkinson hastalığının yalnızca ellerde titremeyle başladığı yönündeki yaygın inanış tıp dünyasındaki araştırmalarla tamamen yıkılıyor. Uzmanlar, sinir hücrelerinin hasarıyla ilerleyen bu sinsi hastalığın teşhisten tam 20 yıl önce çok farklı bedensel sinyallerle kendini ele verdiğini belirtiyor.

İLK DARBE KOKU DUYUSUNA İNİYOR

Hastalığın en erken ve en sık gözden kaçan işaretlerinin başında koku alma duyusunun azalması geliyor. Motor belirtilerin ortaya çıkmasından yıllar önce zayıflayan koku duyusu, bireyler tarafından genellikle basit bir burun tıkanıklığı sanılarak ihmal ediliyor. Oysa kokuları ayırt edememek, sinir sisteminde başlayan erken tahribatın en güçlü belirtileri arasında yer alıyor.

Geceleri yaşanan sıra dışı hareketlilik ve şiddetli kabuslar da yaklaşan tehlikenin bir diğer habercisi sayılıyor. Tıpta REM uykusu davranış bozukluğu olarak adlandırılan bu durumda kişiler, rüyalarında bağırma veya tekme atma gibi tepkiler sergiliyor. Bilim insanları, bu uyku problemini yaşayan bireylerin ilerleyen yıllarda hastalığa yakalanma ihtimalinin yüzde 80 seviyelerine ulaştığını vurguluyor.

BAĞIRSAKLAR YILLAR ÖNCE ALARM VERİYOR

Sindirim sisteminde meydana gelen ve aylarca düzelmeyen kronik kabızlık şikayetleri de erken evreye işaret ediyor. Beyin ile bağırsak arasındaki sinir ağının hasar görmesi, bağırsak hareketlerinin teşhisten 15 yıl önce yavaşlamasına yol açıyor. Uzmanlar, hiçbir beslenme problemine dayanmayan bu dirençli kabızlığın önemli bir risk göstergesi olduğunu aktarıyor.

Ruh sağlığında açıklanamayan değişimler, sebepsiz keder ve yoğun motivasyon kaybı da öncül dönemde sıkça görülüyor. Dopamin üretiminin düşmesiyle birlikte gelişen depresyon ve anksiyete, hastalığın fiziksel yıkımı başlamadan önce zihinsel bir çöküş yaratıyor. Çoğu hasta, yaşadığı bu psikolojik dalgalanmaları sadece günlük hayatın stresine bağlayarak gerçek nedeni fark edemiyor.

EL YAZISINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Fiziksel hareketlerdeki ilk mikro değişimler ise günlük rutinler sırasında kendisini yavaş yavaş belli ediyor. Kişinin el yazısının zaman içinde fark edilmeden küçülmesi ve harflerin sıkışması, tıpta mikrografi olarak bilinen kritik bir belirti oluşturuyor. Yürüyüş esnasında tek kolun doğal salınımını kaybetmesi de kas kontrolündeki erken evre kayıplarını kanıtlıyor.

Motor bulgular olan belirgin titreme ve hareket yavaşlığı, beyindeki hücrelerin yüzde 70'i yok olduğunda klinik tanıya dönüşüyor. Bu nedenle vücudun yıllar öncesinden verdiği sessiz uyarıları erken fark etmek, nörolojik koruma süreçlerinin vaktinde başlatılmasını sağlıyor. Erken teşhis sayesinde uygulanan yaşam tarzı adımları ve tıbbi takipler, yaşam kalitesinin uzun yıllar korunmasına büyük katkı sunuyor.