AKP'ye geçiş iddiası kenti ayağa kaldırdı: İzmir'de Cemil Tugay protestosuna polis müdahalesi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar, İzmirlilerin tepkisine yol açtı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak'ta Tugay'ın olası geçişini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Çağdaş demokrasiye, Cumhuriyet'e ve kentimize sahip çıkıyoruz" çağrısıyla ÖSYM binası önünde toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.

7 EKİM'DE AKP ROZETİ TAKMASI BEKLENİYOR

Haziran ayında CHP'den istifa eden ve geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret eden Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar giderek netlik kazanıyor.

İddialar karşısında net bir yanıt vermeyen Tugay'ın, 7 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek AKP Grup Toplantısı'nda rozet takacağı öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından İzmirliler, Tugay'a tepki göstermek için protesto eylemi düzenledi.

İZMİR'DE CEMİL TUGAY PROTESTOSU

YENİ Partili milletvekilleri ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de destek verdiği eylem öncesinde emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Caddenin tamamen kapatılması üzerine göstericiler ile emniyet mensupları arasında gerçekleşen müzakereler sonucunda, alana pankartsız ve gruplar hâlinde geçişlere izin verildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kitle; "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "AKP mezara halk iktidara", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne geldi.

Slogan atan yurttaşlara polisin müdahale ettiği görüldü.