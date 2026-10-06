Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı, 30 milyon euroya satıyor!
Fenerbahçe'de ara transfer öncesi hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı, 30 milyon euroya satıyor!
Sarı lacivertliler, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlara mutlak şampiyonluk sözü veren başkan Aziz Yıldırım'ın kadroya en az 2 takviye yapmayı hedeflediği belirtiliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Yıldırım ve ekibi orta saha ve kanat bölgesine transfer yapmayı hedefliyor.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan futbolculara da teklifler geldiği ileri sürülüyor.
Sabah'taki habere göre İngiltere Premier Lig temsilcisinin, ara transfer döneminde sarı lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
İngiltere'nin Nottingham Forest takımının Fenerbahçe forması giyen oyuncuyu yaklaşık 1 yıldır yakından izlediği belirtildi.
İngiliz kulübünün istediği futbolcunun Archie Brown olduğu haberde yer aldı. İngilizlerin bonservis için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin ise 2025 yılında Gent'ten 8 milyon euroya aldığı 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro istediği belirtildi.
Archie Brown'un sarı lacivertli kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.