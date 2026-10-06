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Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı, 30 milyon euroya satıyor!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe'de ara transfer öncesi hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı, 30 milyon euroya satıyor!

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 2
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Sarı lacivertliler, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlara mutlak şampiyonluk sözü veren başkan Aziz Yıldırım'ın kadroya en az 2 takviye yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 3
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Yıldırım ve ekibi orta saha ve kanat bölgesine transfer yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 4
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Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan futbolculara da teklifler geldiği ileri sürülüyor.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 5
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Sabah'taki habere göre İngiltere Premier Lig temsilcisinin, ara transfer döneminde sarı lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 6
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İngiltere'nin Nottingham Forest takımının Fenerbahçe forması giyen oyuncuyu yaklaşık 1 yıldır yakından izlediği belirtildi.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 7
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İngiliz kulübünün istediği futbolcunun Archie Brown olduğu haberde yer aldı. İngilizlerin bonservis için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçe'nin ise 2025 yılında Gent'ten 8 milyon euroya aldığı 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro istediği belirtildi.

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! - Fotoğraf: 9
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Archie Brown'un sarı lacivertli kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Transfer Aziz Yıldırım İsmail Kartal
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