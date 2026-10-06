Halk TV Spor Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor!

Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı: 30 milyon euroya satıyor! Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe 8 milyon euroya aldı, 30 milyon euroya satıyor!