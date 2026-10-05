Emniyet teşkilatında neler oluyor... 'Trafiğin ablası' da yaşamına son verdi

Kütahya’da 'Trafiğin ablası' olarak bilinen kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun beylik silahı ile intihar ettiği öğrenildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olay ile ilgili olarak Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda şunlar yer aldı:

"Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Uzun Yıllardır Görev Yapan 'Trafiğin Ablası' Olarak Anılan Polis Memuru YASEMİN BODUR KARASU beylik silahı ile hayatına son vermiştir.

Merhumun cenazesi 06.10.2026 salı günü İzmir Karabağlar Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacaktır"

POLİSLER İŞ BIRAKMIŞTI

Yaşanan olay sonrası akıllara 25 Eylül günü intihar eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken canına kıyan iki aylık polis memuru İ.İ. geldi.

İ.İ.'nin intiharı sonrası Emniyet Teşkilatı Sendikası; son beş günde yedi emniyet teşkilatı mensubunun yaşamına son verdiği, ondan önceki hafta ise Bursa ve İstanbul’da görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı mensubu iki üyenin ise intihar girişiminde bulunduğunun altını çizerek "28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakıyoruz" demişti.