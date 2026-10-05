Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Emeklilerin hesabına 16 Ekim'e kadar 15 bin TL yatacak

Emeklilerin hesabına 16 Ekim'e kadar 15 bin TL yatacak

Emeklilerin hesaplarına, belirlenen şartları sağlayan tüm vatandaşlar için 16 Ekim tarihine kadar tam 15 bin TL tutarında nakit ödeme aktarılacak.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Emeklilerin hesabına 16 Ekim'e kadar 15 bin TL yatacak

Milyonlarca SGK emeklisinin yüzünü güldürecek büyük fırsat başladı. Son dönemde artan harcamalar karşısında bütçesini rahatlatmak isteyen vatandaşlar için sunulan yeni kampanya kapsamında, belirlenen şartları yerine getiren tüm emeklilerin hesaplarına 16 Ekim tarihine kadar tam 15 bin TL ödeme aktarılacak.

EMEKLİYE 15.000 TL NAKİT ÖDEME FIRSATI

16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olan ve SGK emekli maaşıbankaya taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan emekliler bu dev kampanyadan yararlanabiliyor. Kazandığı ödülü artırmak isteyen emekliler, maaşlarını Akbank Mobil üzerinden bankaya taşıdıklarında anında 3.000 TL chip-para elde ediyor.

SİGORTA VE FATURA TALİMATIYLA EK KAZANÇ

Bunun yanı sıra Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran veya mevcut sigortası bulunan müşterilere 5.500 TL chip-para tanımlanırken, verilecek 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı için de 3.000 TL ek kazanç sağlanıyor. Bu adımlarla birlikte emeklilerin alacağı toplam ödül tutarı hızla katlanıyor.

KART HARCAMALARI VE MOBİL KATILIMLA ÖDÜLÜ KATLAYIN

Alışverişlerinde Axess veya Wings kart kullanan ve 2.000 TL ve üzeri harcama yapan emekliler aylık 1.000 TL’den 3 ay boyunca toplam 3.000 TL chip-para kazanma fırsatı yakalıyor. Son olarak Akbank Mobil içinde yer alan "Mobilin Akbanklısı" bölümüne katılan kullanıcılara sunulan 500 TL'lik ek chip-para ile birlikte toplam ödül miktarı 15.000 TL'ye ulaşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Emekli Emekli Maaşı Banka
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro