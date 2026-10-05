Emeklilerin hesabına 16 Ekim'e kadar 15 bin TL yatacak

Milyonlarca SGK emeklisinin yüzünü güldürecek büyük fırsat başladı. Son dönemde artan harcamalar karşısında bütçesini rahatlatmak isteyen vatandaşlar için sunulan yeni kampanya kapsamında, belirlenen şartları yerine getiren tüm emeklilerin hesaplarına 16 Ekim tarihine kadar tam 15 bin TL ödeme aktarılacak.

EMEKLİYE 15.000 TL NAKİT ÖDEME FIRSATI

16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan emekliler bu dev kampanyadan yararlanabiliyor. Kazandığı ödülü artırmak isteyen emekliler, maaşlarını Akbank Mobil üzerinden bankaya taşıdıklarında anında 3.000 TL chip-para elde ediyor.

SİGORTA VE FATURA TALİMATIYLA EK KAZANÇ

Bunun yanı sıra Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran veya mevcut sigortası bulunan müşterilere 5.500 TL chip-para tanımlanırken, verilecek 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı için de 3.000 TL ek kazanç sağlanıyor. Bu adımlarla birlikte emeklilerin alacağı toplam ödül tutarı hızla katlanıyor.

KART HARCAMALARI VE MOBİL KATILIMLA ÖDÜLÜ KATLAYIN

Alışverişlerinde Axess veya Wings kart kullanan ve 2.000 TL ve üzeri harcama yapan emekliler aylık 1.000 TL’den 3 ay boyunca toplam 3.000 TL chip-para kazanma fırsatı yakalıyor. Son olarak Akbank Mobil içinde yer alan "Mobilin Akbanklısı" bölümüne katılan kullanıcılara sunulan 500 TL'lik ek chip-para ile birlikte toplam ödül miktarı 15.000 TL'ye ulaşıyor.