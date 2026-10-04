Truva atı ilan edilmişti: AKP'li Serkan Bayram'dan 'geri adım' geldi

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son dönemde gündeme damga vuran açıklamalarıyla maksadını aştığını belirterek "AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan, maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmelerini istiyorum." dedi.

ELEŞTİRİLERİNİN ARDINDAN 'TRUVA ATI' İLAN EDİLMİŞTİ

Fon skandalına AKP'nin önde gelen isimlerinin de adının karışmasının ardından bir televizyon programına katılan AKP'li Serkan Bayram, partisine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Bayram; söz konusu ifadelerinin ardından iktidara yakın isimlerce "Truva atı" ilan edilmiş, bunun üzerine eleştirilerinin dozunu artırarak belediyelere yönelik operasyonlardan dolayı utanç duyduğunu belirtmiş ve fon skandalına ilişkin "Allah korusun sosyal patlama olur, Reis partiyi kapatsa daha çok oy alır." ifadelerini kullanmıştı.

AKP'Lİ BAYRAM'DAN 'GERİ ADIM' GELDİ

Peş peşe yaptığı eleştirilerin ardından AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Bayram kullandığı ifadeler ile maksadını aştığını ifade ederken partililerinden helallik istedi.

Bayram'ın söz konusu paylaşımı yorumlara kapatması da dikkat çekti.

YOUMLARA KAPAYIP HELLALLİK İSTEDİ

"Son günlerde yaptığım açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti camiasında meydana getirdiği haklı rahatsızlığı görüyorum." diyen Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken; kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını ,çarpıtıldığını ve partimizin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarımızı ve yıllardır büyük bir fedakârlıkla hizmet eden teşkilat mensuplarımızı zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ediyorum. Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğümüz insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmak asla istemedim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir Olgunluk tur.

Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır. Hukukun temel ilkesi açıktır: İddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermek bağımsız yargının görevidir.

Üstelik Cumhurbaşkanımız, fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten atmış; Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. İlgili kurullar harekete geçmiş, inceleme ve denetim süreci başlamıştır. Değerlendirmelerimde bu adımları da vurgulamam gerekirdi.

AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış; vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hâle gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm.

Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir; ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz’in attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim. Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım."