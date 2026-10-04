Altın Koza’da ödülü aldı, sahnede isyan etti: Bu adaletsizlikler bana fazla geliyor

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Hazar Ergüçlü, ödül konuşmasında art arda çarpıcı sözler sarf ederek geceye damga vurdu.

Ergüçlü, madenci ailelerinin yaşadığı acılara dikkat çekti ve "Sadece bu adaletsizlikler bana fazla geliyor... Her gün apayrı bir kabusa uyanıyoruz" çıkışında bulundu.

"BİZ ADALETSİZLİKLE Mİ YAŞAYACAĞIZ?"

Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’dan söz eden Ergüçlü, “Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum” sözleriyle geceye damga vurdu.

Sahnede boğazı düğümlenen ünlü oyuncu, "Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Biz böyle nasıl devam edeceğiz?" diyerek sahnede isyan etti.

ALTIN KOZA’DA ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Adana’da düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

"HER GÜN APAYRI BİR KABUSA UYANIYORUZ"

Ödülünü alan Ergüçlü, filmin ortaya çıkmasında emeği geçenlere ve jüri üyelerine teşekkür etti. Uzun zamandır bir şeylere sevinmenin zorlaştığını söyleyen oyuncu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir şeylere sevinmek çok uzun zamandır hepimiz için çok zor. Her gün apayrı bir kabusa uyanıyoruz. Kendin olmanın böylesine tehlikeli olduğu, hatta yasaklanmaya çalışıldığı bir dönemde, herkesin tek tipleştirilmeye, aynı kalıba sokulmaya çalışıldığı bu yerde ve sektörümüzde emeğimin görülmesi beni çok onurlandırdı. Öncelikle siz saygıdeğer jüri üyelerimize teşekkür ederim. Çok mutlu oldum."

“MADENCİ ÇOCUKLARINI AĞLARKEN GÖRDÜĞÜMDE...”

Ergüçlü, ödül konuşmasının devamında madencilerin ve madenci ailelerinin yaşadığı acılara değindi. Kendi ailesinin de madencilik geçmişi olduğunu anlatan oyuncu, Soma’da 37 yaşında hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı gördüğünü söyledi.

Ergüçlü, “Çok uzun zamandır o kadar çok acıya maruz kaldık ki uyuştuk gibi hissediyorum. Ama dün 37 yaşında Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı görünce yine bittim” dedi.

KENDİ AİLESİNİN MADENCİLİK GEÇMİŞİNİ ANLATTI

Ailesinin madencilikle olan bağından da söz eden Ergüçlü, nenesi ve dedesinin kömür işçisi olduğunu belirtti. Dedesiyle ilgili olarak bakır madenlerinde çalıştığını söyleyen oyuncu, madencileri gördüğünde kendi ailesinin aklına geldiğini söyledi.

Ergüçlü, “Benim nenem, dedem kömür işçisiydi. Dedem bakır madenlerde çalıştı. Her madenci gördüğümde gözümün önüne kendi dedem, kendi nenem geliyor. İnsanca yaşayabilmek için, çocuklarını okutabilmek için verdikleri emek geliyor” dedi.

“BU ADALETSİZLİKLER BANA FAZLA GELİYOR”

Madenci çocuklarının yaşadığı acının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Ergüçlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum. Bunu vicdanımı rahatlatmak veya bir şeyin sözcüsü olmak niyetiyle de yapmıyorum şu an. Sadece bu adaletsizlikler bana fazla geliyor ve ne yaparsam yapayım bu üzüntüyü içimden atamıyorum”

“BİZ ADALETSİZLİKLE Mİ YAŞAYACAĞIZ?”

Ergüçlü, konuşmasının son bölümünde toplumun adalet ve insanca yaşam konusunda sorgulama yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Biz böyle nasıl devam edeceğiz? Hep beraber, beraberce, insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Yaşar’ın çektiği acı biraz da bizim sorumluluğumuz değil mi? O yüzden bunları söylerken Yaşar’dan özür diliyorum. Sadece burada onu anmaktan başka bir şey yapamadığım için. Yine de elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da vermeyeceğiz demek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” (ANKA)