Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, başrolünde yer aldığı “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filminin Tribeca Film Festivali’ndeki prömiyerinin ardından Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Ergüçlü, filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

Festival sürecinin yoğun geçtiğini belirten oyuncu, projeye gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Habertürk’ün haberine göre, film hakkında konuşan Ergüçlü, izleyicilerden ve sinema eleştirmenlerinden olumlu yorumlar aldıklarını söyledi.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR RİSKTİ” DEDİ

Korku, gerilim ve dram türündeki yapımın kendisi için önemli bir meydan okuma olduğunu dile getiren oyuncu, süreci şu sözlerle anlattı:

“Benim için büyük bir riskti. Uzun süre çok endişeliydim ama senaryoya inandım. Bu riskin değdiğini düşünüyorum.”

Ergüçlü, “Oscar gelir mi?” sorusuna ise “Hayırlısı. Her şeyin en iyisi olur inşallah.” yanıtını verdi.

PLANINI AÇIKLADI

New York dönüşü yorgun olduğunu belirten oyuncu, kısa bir tatil planı olduğunu da söyledi. Ergüçlü, “Şimdiki planım yaz tatili” diyerek dinlenmeye çekileceğini ifade etti.