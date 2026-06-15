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Halk TV Magazin Serkan Kaya'nın kaldığı otelde yangın çıktı! Apar topar boşaltıldı

Serkan Kaya'nın kaldığı otelde yangın çıktı! Apar topar boşaltıldı

Konser için Berlin'e giden ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın kaldığı otelde yangın çıktı. Bir odada başlayan yangın sonrası otel hızla tahliye edilirken, ünlü şarkıcı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

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Serkan Kaya'nın kaldığı otelde yangın çıktı! Apar topar boşaltıldı

Berlin konseri için Almanya’da bulunan ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın konakladığı otelde yangın çıktı. Otelin bir odasında başlayan yangının ardından alarm sistemleri devreye girerken, bina tamamen tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Berlin’de meydana geldi. Otelin bir odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, büyük panik yarattı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte otelde kalan misafirler hızla dışarı çıkarıldı.

Serkan Kaya'nın kaldığı otelde yangın çıktı! Apar topar boşaltıldı - Resim : 1

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kısa sürede otel tamamen boşaltıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konser için Berlin’de bulunan Serkan Kaya ve ekibi de otelin önüne çıkarıldı.

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13 Haziran’da Berlin’de sahne alan ve “Tanımam” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturan Serkan Kaya’nın, bugün İstanbul’a döneceği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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