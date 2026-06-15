Halk TV Magazin Evrim Alasya ve Kerem Alışık havalimanında görüntülendi! Ayrılık kısa sürdü

Evrim Alasya ve Kerem Alışık havalimanında görüntülendi! Ayrılık kısa sürdü Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitiren Evrim Alasya ve Kerem Alışık, havalimanında birlikte görüntülendi. İkilinin, ilişkilerine ikinci bir şans verdiği öğrenildi.