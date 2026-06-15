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Halk TV Magazin Evrim Alasya ve Kerem Alışık havalimanında görüntülendi! Ayrılık kısa sürdü

Evrim Alasya ve Kerem Alışık havalimanında görüntülendi! Ayrılık kısa sürdü

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitiren Evrim Alasya ve Kerem Alışık, havalimanında birlikte görüntülendi. İkilinin, ilişkilerine ikinci bir şans verdiği öğrenildi.

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Evrim Alasya ve Kerem Alışık havalimanında görüntülendi! Ayrılık kısa sürdü

Şubat ayında ilişkilerini noktalayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık, ayrılığa uzun süre dayanamadı. Ünlü çift, önceki gün havalimanında birlikte görüntülendi.

Gazetemagazin objektiflerine yansıyan görüntülerde Kerem Alışık’ın muhabirleri fark ettiğinde gülümsemesi dikkat çekerken, Evrim Alasya’nın keyifsiz olduğu görüldü.

Şubat ayında 1.5 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikili, ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülenmiş oldu. Çiftin ilişkilerine ikinci bir şans verdiği öğrenildi.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık havalimanında görüntülendi! Ayrılık kısa sürdü - Resim : 1

Ayrılığın ardından çiftin birlikte sahne aldığı “Aşk Biter Mi” adlı tiyatro oyununun gösterimleri de iptal edilmişti.

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DİZİSİ SEZON FİNALİ YAPTI

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Kıvılcım” karakterine hayat vermeye devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmasının ardından Alasya, yoğun çekim temposunun yorgunluğunu atıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Havalimanı
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