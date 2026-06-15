Ünlü oyuncu Nezaket Erden ile meslektaşı Hakan Emre Ünal'ın 9 yıllık evliliği sona erdi. 2017 yılında dünyaevine giren çiftin boşandığı, Erden'in katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Katıldığı etkinlikte hem yer aldığı projeyi değerlendiren hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nezaket Erden, boşanma haberini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Erden, "Taze boşanmış bir kadınım artık" sözleriyle evliliğinin bittiğini duyurdu.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin ayrılığı, hayranları için sürpriz oldu.

2017'DE EVLENMİŞLERDİ

Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal, 2017 yılında evlenmişti. Sanat dünyasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alan ikili, özel hayatlarını kamuoyundan uzak tutmalarıyla biliniyordu.