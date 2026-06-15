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Halk TV Magazin 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ünlü çift yollarını ayırdı

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ünlü çift yollarını ayırdı

2017 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu çift Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal'dan ayrılık haberi geldi. Katıldığı bir etkinlikte "Taze boşanmış bir kadınım artık" diyen Erden, boşanma haberini ilk kez duyurdu.

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9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ünlü çift yollarını ayırdı

Ünlü oyuncu Nezaket Erden ile meslektaşı Hakan Emre Ünal'ın 9 yıllık evliliği sona erdi. 2017 yılında dünyaevine giren çiftin boşandığı, Erden'in katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Katıldığı etkinlikte hem yer aldığı projeyi değerlendiren hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nezaket Erden, boşanma haberini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Erden, "Taze boşanmış bir kadınım artık" sözleriyle evliliğinin bittiğini duyurdu.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ünlü çift yollarını ayırdı - Resim : 1

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin ayrılığı, hayranları için sürpriz oldu.

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2017'DE EVLENMİŞLERDİ

Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal, 2017 yılında evlenmişti. Sanat dünyasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alan ikili, özel hayatlarını kamuoyundan uzak tutmalarıyla biliniyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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