Aliyev'den gündem olacak sert çıkış: Yardıma ihtiyacımız olduğu zaman kimse bize yardım etmedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin VIII. Kongresi'nde Karabağ savaşı dönemine ilişkin dikkat çeken sert açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Yardıma ihtiyacımız olduğu zaman kimse bize yardım etmedi. Bir milyon mültecimiz varken kimse bize el uzatmadı." dedi.

ALİYEV “BİZ YALNIZDIK” DEDİ

Aliyev, bugün dünyanın farklı bölgelerinde savaşların devam ettiğini belirterek bu savaşların arkasında farklı ülkelerin bulunduğunu söyledi ve "her birinin arkasında bir 'büyük amca' duruyor" dedi.

Karabağ savaşı döneminde ise Azerbaycan'ın yalnız kaldığını ifade eden Aliyev, Minsk Grubu'nun eş başkanlarını da ayrıca eleştirdi.

"HER BİRİNİN ARKASINDA BİR 'BÜYÜK AMCA' DURUYOR"

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün çeşitli yerlerde savaşlar sürüyor. Her birinin arkasında, dedikleri gibi, bir "büyük amca" var. Bazılarının arkasında, hatta birkaç tane birden. Ama biz yalnızdık. Bütün bu "büyük amcalar" bize karşıydı. Minsk Grubu'nun eş başkanları bize karşıydı. Bugün dünyanın önde gelen devletleri onlar; bakın kimlere karşı savaş açtık." ifadelerini kullandı.

“KİMSE BİZE EL UZATMADI” DEDİ

Aliyev, Ermenistan'ın arkasında duran ülkelerin bugün de gerekli gördükleri şekilde Ermenistan'ı desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Aliyev, dış politikada bağımsız hareket etme vurgusu da yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Onlar Ermenistan'ın arkasında durdular ve bugün de her biri gerekli gördüğü biçimde arkasında durmaya devam ediyorlar. Bu yüzden zaferimizle, cesaretimizle, irademizle, halkımızla, devletimizle gurur duyuyoruz. Ve bu aynı zamanda ideolojik yıkıcılığın önünde ciddi bir engeldir. Elbette, ideolojik alanımız yabancı unsurlardan, yabancı etkilerden arındırılmış olmalıdır. Bu aynı zamanda dış politika stratejimizdir. Dış politikamızı, kimsenin işlerimize karışmayacağı şekilde inşa ediyoruz ve etmeye devam etmeliyiz. Kimsenin yardımına, kimsenin himayesine ihtiyacımız yok."

"YARDIMA İHTİYACIMIZ OLDUĞU ZAMAN KİMSE BİZE YARDIM ETMEDİ"

Aliyev, Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu dönemde başka ülkelerden yardım görmediğini söyledi. Bir milyon mültecinin bulunduğu dönemde de kimsenin Azerbaycan'a yardım eli uzatmadığını ifade eden Aliyev, ülkenin sahip olduğu imkanları kendi kaynaklarıyla elde ettiğini belirtti.

1News.Az'ın haberine göre Aliyev, silah alımlarına ilişkin de dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Yardıma ihtiyacımız olduğu zaman kimse bize yardım etmedi. Bir milyon mültecimiz varken kimse bize el uzatmadı. Elde ettiğimiz her şeyi parayla aldık. Tüm silahlar da dahil, onları da parayla ve dünya fiyatlarından -son mermisine kadar- satın aldık.

Size Başkomutan olarak, tüm bu meseleleri yöneten kişi olarak, tam sorumlulukla söylüyorum. Azerbaycan'ın 2003'ten bugüne kadar hem yerli üretim yaparak hem de yurtdışından alımlar yaparak nasıl silahlandığını biliyorsunuz. Kimse bize bir manat veya bir dolar bile taviz vermedi.

Hatta bazen bize silahları dünya fiyatının birkaç katı fiyatına sattılar. Ve biz buna göz yummak zorunda kaldık."