Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı

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Ümit Karan, "Deniz Gül iyi bir oyuncu, kuvvetli ancak eksikleri var. Şu anki performansıyla ne Galatasaray ne de Milli Takım'da birinci forvet olamaz. Her antrenmandan sonra yarım saat kendini geliştirirsen 1 senede o seviyeye gelirsin ama yapamazsan topu dağlara taşlara atarsın" yorumunu yaptı.