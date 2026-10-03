Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı
Galatasaray'da sakatlığı süren Osimhen'le ilgili kötü haber. Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı.
Galatasaray'da Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesi Victor Osimhen'le ilgili kötü haber. Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek'in temasları konuşulurken, Osimhen'in durumu da merak ediliyor.
Gazeteci Bülent Timurlenk, Sports Digitale'de yaptığı açıklamada "Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Faruk Süren, Fatih Altaylı ve Ahmet Yüce Ocaklı gibi önemli isimlerle aynı masaya oturdu. Herkesi dinler ama dediğini yapar. Yöneticilerden Nihat Kırmızı, Maruf Güneş ve Eray Yazgan'ın bazı durumları var. Muhakkak bunlar bahsedilmiştir" dedi.
Sakatlığı süren Victor Osimhen'le ilgili de endişe veren sözler geldi. Timurlenk, ""Osimhen, Nijerya'ya özel fizyoterapisti ile gitti. Çalışmalarını orada yaptı. Eğer Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayamazsa Barcelona maçında da görev alamaz. Çünkü kendini riske etmek istemiyor" diye konuştu.
Galatasaray'ın orta sahasıyla ilgili de konuşan Timurlenk, "Orta sahaya bakarsak Gabriel Sara bence zayıf halka. Galatasaray'da Lemina, Torreira ve Batrakov orta sahası olmalı" yorumunu yaptı.
Timurlenk, "İlkay ve Okan Buruk arasında hiçbir sıkıntı yok. Ben olsam sezon bittiğinde İlkay'ı sportif direktör veya Okan Buruk'un birinci yardımcısı yaparım. Futbol dünyasında network bir günde kurulmuyor. Almanca, İngilizce ve İtalyanca gibi yabancı dillere de sahip" dedi.
Sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Ümit Karan ise katıldığı programda Deniz Gül'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ümit Karan, "Deniz Gül iyi bir oyuncu, kuvvetli ancak eksikleri var. Şu anki performansıyla ne Galatasaray ne de Milli Takım'da birinci forvet olamaz. Her antrenmandan sonra yarım saat kendini geliştirirsen 1 senede o seviyeye gelirsin ama yapamazsan topu dağlara taşlara atarsın" yorumunu yaptı.