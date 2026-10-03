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Halk TV Spor Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı

Galatasaray'da sakatlığı süren Osimhen'le ilgili kötü haber. Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesi Victor Osimhen'le ilgili kötü haber. Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek'in temasları konuşulurken, Osimhen'in durumu da merak ediliyor.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 3
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Gazeteci Bülent Timurlenk, Sports Digitale'de yaptığı açıklamada "Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Faruk Süren, Fatih Altaylı ve Ahmet Yüce Ocaklı gibi önemli isimlerle aynı masaya oturdu. Herkesi dinler ama dediğini yapar. Yöneticilerden Nihat Kırmızı, Maruf Güneş ve Eray Yazgan'ın bazı durumları var. Muhakkak bunlar bahsedilmiştir" dedi.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 4
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Sakatlığı süren Victor Osimhen'le ilgili de endişe veren sözler geldi. Timurlenk, ""Osimhen, Nijerya'ya özel fizyoterapisti ile gitti. Çalışmalarını orada yaptı. Eğer Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayamazsa Barcelona maçında da görev alamaz. Çünkü kendini riske etmek istemiyor" diye konuştu.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 5
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Galatasaray'ın orta sahasıyla ilgili de konuşan Timurlenk, "Orta sahaya bakarsak Gabriel Sara bence zayıf halka. Galatasaray'da Lemina, Torreira ve Batrakov orta sahası olmalı" yorumunu yaptı.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 6
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Timurlenk, "İlkay ve Okan Buruk arasında hiçbir sıkıntı yok. Ben olsam sezon bittiğinde İlkay'ı sportif direktör veya Okan Buruk'un birinci yardımcısı yaparım. Futbol dünyasında network bir günde kurulmuyor. Almanca, İngilizce ve İtalyanca gibi yabancı dillere de sahip" dedi.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 7
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Sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Ümit Karan ise katıldığı programda Deniz Gül'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Osimhen'le ilgili kötü haber: Galatasaray'daki zayıf halkayı açıkladı - Fotoğraf: 8
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Ümit Karan, "Deniz Gül iyi bir oyuncu, kuvvetli ancak eksikleri var. Şu anki performansıyla ne Galatasaray ne de Milli Takım'da birinci forvet olamaz. Her antrenmandan sonra yarım saat kendini geliştirirsen 1 senede o seviyeye gelirsin ama yapamazsan topu dağlara taşlara atarsın" yorumunu yaptı.

Galatasaray Victor Osimhen Dursun Özbek
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