Mansur Yavaş "AKP'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı röportajda, Yavaş'ın CHP'den istifa kararını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Yavaş, AKP'ye geçeceği yönündeki soruya ise istifa metnindeki ifadeleri işaret ederek yanıt verdi.

Erkin'in aktardığına göre Yavaş, istifa sürecinin nasıl geliştiğini anlattı. Yavaş, Faik Öztrak'ın açıklamasının ardından istifa metni hazırladığını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "Bunları kafama takmamasını" istediğini söyledi.

Yavaş, bu görüşmenin ardından istifa kararından vazgeçtiğini belirterek, "Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ ANKARA"

Röportajda Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı da gündeme geldi. Yavaş, "İzleyip, göreceğiz. Önceliğimiz Ankara" dedi.

Yavaş'ın önünde seçim sistemi, olası bir sistem değişikliği, kamuoyu araştırmalarının sonuçları, muhalefetin ortak aday belirleyip belirlemeyeceği ve YENİ Parti'nin kasım ayındaki kurultayının ardından yaşanabilecek gelişmeler gibi başlıkların bulunduğu belirtildi.

AKP'YE GEÇECEK Mİ?

Erkin, Yavaş'a 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "AKP'ye geçecek misiniz?" diye sordu.

Yavaş bu soruya tek cümleyle yanıt verdi:

"İstifa metnimdeki o cümlelere bakın."

Yavaş'ın işaret ettiği bölümde şu ifadeler yer alıyor:

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onaylamadığı siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."