Truva atı ilan edilen AKP'li vekilden bomba açıklamalar: Millet bize gerekeni yapar

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın fon soruşturması sözleri AKP içinde karışıklık çıkarmış, iktidar çevrelerince truva atı ilan edilmişti. Gündem olan açıklamalarına devam eden vekil, "Adaleti yitirirsek her şeyimizi kaybederiz. İki yıl sonra seçim gelecek, millet bize gerekeni yapar" dedi.

Fatma Betül Sayan'ın fon vurgunu AKP içinde bitmeyen bir çıkmaza döndü. 'Ucu kime giderse gitsin' diyen AKP'ye gelen tepkilerden birisi de adı fon vurgununda geçen siyasi isimlere adli bir işlem yapılmaması oldu.

Tartışmalar devam ederken AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın "fon" soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin." açıklamalarının ardından yeni açıklamalar geldi.

"REİS PARTİYİ KAPATSA DAHA ÇOK OY ALIR"

Sözcü'ye konuşan Bayram, Erdoğan'ın AKP'yi kapatması halinde daha çok oy alacağını söyledi:

Adalet hepimize lazım. Ben yaptıysam bana da ‘gereğini yapın’ kardeşim. Partide bir sürü kişinin ismi geçiyor, top çevirmeye gerek yok. Millet aç, millet intihar ediyor. Benim vicdanım rahat, heybem boş. Ucu kime dokunacaksa dokunsun. Bana mı, ona mı, temizlensin. AK Partimiz bunu hak etmiyor, Cumhurbaşkanımız hak etmiyor. Reis alacak neşteri. Serkan sen mi yaptın; uçur, virüsleri temizlesin. Reis partiyi kapatsa daha çok oy alır. 25 yıllık emeği tüketmeye kimsenin hakkı yok.

"EKONOMİYE ZARARI 100 MİLYAR DOLAR"

Bayram, fon vurgununun ekonomiye zararının 100 milyar dolar olduğunu ifade edip, Zehra Taşkesenlioğlu olayında SPK'nın üzerine gitmesi halinde bugünkü tablonun görülmeyeceğini de söyledi:

Olay çok büyük. Ekonomiye zararı 100 milyar dolar. Borsa tepetaklak. Rakamlar manyak manyak. Milleti aptal yerine koymaya gerek yok. Millet geçinemiyor, emekli zorda, cami cemaati konuşuyor, her yerdeyim, görüyorum. Günlerdir uyuyamıyorum. Zehra Taşkesenlioğlu olayında SPK üzerine gitseydi, bugün bu olmazdı.

HAYATİ YAZICI'NIN OĞLU: YA KOYMA YA KALDIRMA KARDEŞİM

Sayan Kaya'nın ardından AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun da adı fon vurgununda geçmişti. Bayram, Hayati Yazıcı'nın oğlu hakkında getirilen tebdir yasağının jet hızında kaldırılmasına da sert tepki gösterdi:

"Kapat kapat, onu kapat, bunu kapat. Ona dokunuyor, kapat; buna dokunuyor, kapat. Hayati beyin oğlunun üzerine tedbiri koyuyorsun, sonra hemen kaldırıyorsun. Ya koyma, ya kaldırma kardeşim. Adaleti paspas etmeye kimsenin hakkı yok."

BELEDİYELERİN OPERASYONLARA EL DEĞİŞTİRMESİ: UTANIYORUM

Son yerel seçimden sonra birçok belediyeye operasyon düzenlenmiş ve birkaç belediye de bu operasyonların ardından el değiştirmişti. Bayram bu konuya da değinerek 'Utanıyorum' dedi:

"Bu millet iki duygusala bakar cebindeki ve gönlündeki. Cebindeki veremiyorsun. Ondan sonra belediyeyi kaybettim geri alayım. Üsküdar’ı kazanamıyorsun, Meclis üyelerini tutukluyorsun. Sahada kazanamadığını masada kazanmak.. Bu mu, utanıyorum. Bileğimizin gücüyle kazanacağız."

"MİLLET BİZE GEREKENİ YAPAR"

Yaptığı açıklamaların ardından birçok ismin kendisine ulaşarak 'umudumuzsun' dediğini aktaran Bayram, toplumun sıkışmış durumda olduğunu ifade edip 2024 seçimlerinde AKP'nin ahbapçılık yaptığını söyledi.

Bayram, adaletin kaybedilmesi halinde her şeyin kaybedileceğini söyleyerek şöyle konuştu,

"Yarın bir adam çıkar, alır gider. Milleti hizaya getirme, hizmet et. TC bizim tapulu malımız, yok öyle bir şey. Millet artık bezmiş. Konkordato ilan edenler, batanlar. Türkiye’nin önde gelen iş insanları. Devletten arayanlar, ‘Sonuna kadar yanındayız’ dedi. Adaleti yitirirsek her şeyimizi kaybederiz. İki yıl sonra seçim gelecek, millet bize gerekeni yapar."