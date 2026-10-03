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Halk TV Spor TFF resmen açıkladı: Erteleme kararını duyurdu

TFF resmen açıkladı: Erteleme kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı. Erteleme kararını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF resmen açıkladı: Erteleme kararını duyurdu

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) hakem soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve soruşturmanın giderek genişlemesine rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor.

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TFF'den bu kez erteleme kararı geldi. TFF resmen açıkladı. Erteleme kararını duyurdu.
TFF daha önce yaptığı açıklamayla "2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakaları, Profesyonelliğe Geçiş Ligi Statüsü'nün 3. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen esaslara göre 12 grupta oynanacaktır. 2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakalarının fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacaktır" duyurusunu yapmıştı.

TFF RESMEN AÇIKLADI: ERTELEME KARARINI DUYURDU

Ancak TFF, Profesyonelliğe Geçiş Ligi fikstür çekiminin ertelendiğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
"5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan 2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakalarının fikstür çekimi, yapılan itirazların değerlendirilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Fikstür çekiminin yeni tarihi daha sonra ilan edilecektir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
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