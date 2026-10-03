TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) hakem soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve soruşturmanın giderek genişlemesine rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor.

TFF'den bu kez erteleme kararı geldi. TFF resmen açıkladı. Erteleme kararını duyurdu.

TFF daha önce yaptığı açıklamayla "2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakaları, Profesyonelliğe Geçiş Ligi Statüsü'nün 3. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen esaslara göre 12 grupta oynanacaktır. 2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakalarının fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacaktır" duyurusunu yapmıştı.

TFF RESMEN AÇIKLADI: ERTELEME KARARINI DUYURDU

Ancak TFF, Profesyonelliğe Geçiş Ligi fikstür çekiminin ertelendiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan 2026-2027 Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakalarının fikstür çekimi, yapılan itirazların değerlendirilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Fikstür çekiminin yeni tarihi daha sonra ilan edilecektir."