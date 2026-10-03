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Halk TV Spor Son Dakika | TFF hakemleri atayacak heyeti açıkladı

Son Dakika | TFF hakemleri atayacak heyeti açıkladı

TFF, Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından yeni MHK oluşturulana kadar Türkiye Kupası’ndaki 6, 7 ve 8 Ekim maçlarının hakem atamalarını Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyelerinin yapacağını açıkladı.

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Son Dakika | TFF hakemleri atayacak heyeti açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar Ziraat Türkiye Kupası’nda 6, 7 ve 8 Ekim’de oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isimleri açıkladı.

TFF’den yapılan duyuruya göre, atamalar MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından yapılacak.

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TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.” (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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