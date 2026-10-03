Son Dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

İstanbul’da yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 2 kişi ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 7 kişi hakkında karar verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in tutuklanmasına hükmedildi.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDOĞDU İÇİN EK EVRAK KARARI

Habertürk Spor'dan Uğur Yapıcı'nın haberine göre; Ferhat Gündoğdu’nun savcılık tarafından hakimliğe sevk edildiği iki suçlama yönünden serbest kaldığı belirtildi. Ancak sorgu sürerken dosyaya farklı bir sorgu numarasıyla eklenen evrak kapsamında TCK 135/2 maddesi gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.

OPERASYON 4 İLDE YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlatmıştı.

Dosyada “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları incelenirken; açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS kayıtları, müşteki ve tanık beyanları ile bilirkişi tespitleri değerlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da düzenlenen operasyonlarda hakem camiasından bazı isimler gözaltına alınmıştı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.