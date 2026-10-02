Yasin Kol'un hakem atamalarını bizzat yapıp yönettiği maç belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında Yasin Kol gözaltına alındı. "Evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" ile suçlanan Yasin Kol'un MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları ortaya çıktı.

HAKEM KADROSUNU YASİN KOL SEÇTİ

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda Yasin Kol'un kurallara aykırı olarak hakem atamalarına karıştığı ve kendi kadrosunu seçtiği iddia edildi.

Yazışmalarda Yasin Kol'un VAR'a Atilla Karaoğlan'ı AVAR'a ise Özgür Yankaya'yı istediği görüldü. Kol'un istediği atamalar yapılırken söz konusu maç da belli oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK - BANDIRMASPOR FİNALİ

Yasin Kol'un hakem kadrosunu belirlediği ve düdük çaldığı maçın Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanan play-off finali olduğu tespit edildi. 29 Mayıs 2025'te oynanan kritik maçta Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.