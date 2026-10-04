Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise Arjantin'i Dünya Şampiyonu yapan Lionel Scaloni'den çok daha fazla kazandığı ortaya çıktı. Öyle ki Montella, İspanya'yı Dünya Şampiyonu yapmasından önce 2 milyon euro alan Luis de la Fuante'ye de fark atıyormuş!