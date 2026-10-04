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Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı. Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 1
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A Milli Takım'ın üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra hedef haline getirilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı. Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 2
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözleşmesi sürmesine rağmen 2026 Dünya Kupası öncesi Vincenzo Montella'ya imza attırmıştı. Montella'nın sözleşmesi böylece 2 yıl daha uzatılmıştı.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 3
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Hatta Hacıosmanoğlu, Montella'yı Türk vatandaşı yapmak istetiklerini söylemiş ve “Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var” diye konuşmuştu.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 4
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Montella ise "Türk vatandaşlığını tabi çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Yanımda olduğum da Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü anlamaya başladım" demişti.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 5
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A Milli Takım daha sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda ise en erken elenen takımlardan biri olurken, Montella takımı santrforsuz oynatması, ilk 11'deki tercihleri ve takımlarında oynamayan bazı oyuncuları kadroya alması nedeniyle çok eleştirilmişti.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 6
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İstifası istenen Montella, görevinin başında kalmaya devam etti. Ancak UEFA Uluslar Ligi'nde de milli takım üst üste 3 mağlubiyet alırken, 1 gol attı, 8 gol yedi. Tekrar Montella'nın durumu gündeme getirildi. Montella ise ısrarla istifa etmeyeceğini söyledi.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 7
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Montella'nın istifa etmemesinin nedeni olarak tazminatı gösterildi. İtalyan hocanın 5 milyon euronun üzerinde tazminatının bulunduğu ileri sürülürken, bu nedenle görevi bırakmadığı iddia edildi.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 8
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Montella'nın sözleşmesinin uzatılması sırasında maaşına da yüklü bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Bunun da tazminatını çok artırdığı belirtildi.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 9
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Alman Bild gazetesi, milli takım teknik direktörlerinin aldığı yıllık ücretleri açıkladı. İlk sırada 10 milyon euro ile Brezilya Milli Takımı hocası Carlo Ancelotti yer alıyor.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 10
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Bild'e göre; Alman Milli Takımı'nın başına Dünya Kupası sonrası getirilen teknik direktörü Jurgen Kloop, 7 milyon euroya imza attı.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 11
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Ancelotti ve Klopp'un ardından ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino 6,8 milyon euroyla, İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel ise altı milyon euroyla sıralanıyor.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 12
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İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuante, Dünya Kupası'na gelirken ve kupa sırasında yıllık 2 milyon euro kazanıyordu. Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra yeni sözleşme imzalandı. Maaşının da 5 milyon euroya çıkarıldığı haberde yer aldı.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 13
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Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane 3.6 milyon euro kazanıyor. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi 3 milyon euro kazanıyor. Yunanistan'dan Ivan Jovanovic 900 bin euro alıyor ve Sırbistan'ın teknik direktörü Veljko Paunovic yılda 650 bin euro elde ediyor.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 14
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Arjantin Milli Takımı'nı önceki Dünya Kupası'nda şampiyon yapan teknik direktör Lionel Scaloni'nin maaşının ise halen 2.3 milyon euro olduğu belirtildi.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 15
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise Arjantin'i Dünya Şampiyonu yapan Lionel Scaloni'den çok daha fazla kazandığı ortaya çıktı. Öyle ki Montella, İspanya'yı Dünya Şampiyonu yapmasından önce 2 milyon euro alan Luis de la Fuante'ye de fark atıyormuş!

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 16
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"Görevimin başındayım, devam edeceğim" diyen Montella'nın yıllık kazancını Sabah'taki yazısında Murat Özbostan açıkladı.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 17
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Özbostan, "Montella'nın 2028'e kadar sözleşmesi var. Sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazandığı ve kontratında başarı kriterlerine bağlı maddelerin bulunduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş! - Fotoğraf: 18
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Vincenzo Montella, kazancıyla pek çok ülkenin milli takımının hocasını geride bıraktı.

Montella İbrahim Hacıosmanoğlu Milli Takım İspanya Arjantin Fransa
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