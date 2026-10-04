Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı: Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı. Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş!
A Milli Takım'ın üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra hedef haline getirilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın gerçek maaşı ortaya çıktı. Meğer Dünya Şampiyonu'ndan da fazla kazanıyormuş.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözleşmesi sürmesine rağmen 2026 Dünya Kupası öncesi Vincenzo Montella'ya imza attırmıştı. Montella'nın sözleşmesi böylece 2 yıl daha uzatılmıştı.
Hatta Hacıosmanoğlu, Montella'yı Türk vatandaşı yapmak istetiklerini söylemiş ve “Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var” diye konuşmuştu.
Montella ise "Türk vatandaşlığını tabi çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Yanımda olduğum da Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü anlamaya başladım" demişti.
A Milli Takım daha sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda ise en erken elenen takımlardan biri olurken, Montella takımı santrforsuz oynatması, ilk 11'deki tercihleri ve takımlarında oynamayan bazı oyuncuları kadroya alması nedeniyle çok eleştirilmişti.
İstifası istenen Montella, görevinin başında kalmaya devam etti. Ancak UEFA Uluslar Ligi'nde de milli takım üst üste 3 mağlubiyet alırken, 1 gol attı, 8 gol yedi. Tekrar Montella'nın durumu gündeme getirildi. Montella ise ısrarla istifa etmeyeceğini söyledi.
Montella'nın istifa etmemesinin nedeni olarak tazminatı gösterildi. İtalyan hocanın 5 milyon euronun üzerinde tazminatının bulunduğu ileri sürülürken, bu nedenle görevi bırakmadığı iddia edildi.
Montella'nın sözleşmesinin uzatılması sırasında maaşına da yüklü bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Bunun da tazminatını çok artırdığı belirtildi.
Alman Bild gazetesi, milli takım teknik direktörlerinin aldığı yıllık ücretleri açıkladı. İlk sırada 10 milyon euro ile Brezilya Milli Takımı hocası Carlo Ancelotti yer alıyor.
Bild'e göre; Alman Milli Takımı'nın başına Dünya Kupası sonrası getirilen teknik direktörü Jurgen Kloop, 7 milyon euroya imza attı.
Ancelotti ve Klopp'un ardından ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino 6,8 milyon euroyla, İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel ise altı milyon euroyla sıralanıyor.
İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuante, Dünya Kupası'na gelirken ve kupa sırasında yıllık 2 milyon euro kazanıyordu. Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra yeni sözleşme imzalandı. Maaşının da 5 milyon euroya çıkarıldığı haberde yer aldı.
Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane 3.6 milyon euro kazanıyor. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi 3 milyon euro kazanıyor. Yunanistan'dan Ivan Jovanovic 900 bin euro alıyor ve Sırbistan'ın teknik direktörü Veljko Paunovic yılda 650 bin euro elde ediyor.
Arjantin Milli Takımı'nı önceki Dünya Kupası'nda şampiyon yapan teknik direktör Lionel Scaloni'nin maaşının ise halen 2.3 milyon euro olduğu belirtildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise Arjantin'i Dünya Şampiyonu yapan Lionel Scaloni'den çok daha fazla kazandığı ortaya çıktı. Öyle ki Montella, İspanya'yı Dünya Şampiyonu yapmasından önce 2 milyon euro alan Luis de la Fuante'ye de fark atıyormuş!
"Görevimin başındayım, devam edeceğim" diyen Montella'nın yıllık kazancını Sabah'taki yazısında Murat Özbostan açıkladı.
Özbostan, "Montella'nın 2028'e kadar sözleşmesi var. Sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazandığı ve kontratında başarı kriterlerine bağlı maddelerin bulunduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.
Vincenzo Montella, kazancıyla pek çok ülkenin milli takımının hocasını geride bıraktı.