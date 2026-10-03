AKP'li vekilin fon ve operasyon açıklamasına iktidar cephesinden sert çıkış: İçimize sızmış truva atı

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın fon soruşturmasına ilişkin "Herkes bedelini ödesin" sözleriyle başlayan çıkışı ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri, iktidara yakın çevrelerde tartışma yarattı. Bayram'a tepki gösteren Adem Metan, parti içi meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasını eleştirirken, eski Başbakanlık Basın Müşaviri Cahit Tuz ise milletvekilini çok daha sert ifadelerle hedef aldı.

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın "fon" soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamalar, iktidara yakın isimlerin tepkisine neden oldu.

NOW TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Bayram, soruşturma kapsamında gündeme gelen para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. İddialarda adı geçen isimlerin kim olduğuna bakılmaksızın soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunan Bayram, "Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın" dedi.

Bayram, özellikle Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden gündeme gelen iddialara ilişkin ise sert ifadeler kullandı:

"Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin."

Milletvekili, soruşturmadaki para trafiğinin de belgeler üzerinden açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, "O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bayram'ın eleştirileri yalnızca fon soruşturmasıyla sınırlı kalmadı. Muhalif belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve operasyonlarda uygulanan yöntemi de eleştiren Bayram, seçilmiş belediye başkanlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasının gerekli olup olmadığını sorguladı.

Bayram, "Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya" dedi. "Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu" diyen Bayram, "Bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"EVİN BÜTÜN CAMLARINI HEDEFE KOYMASI BAŞKA BİR ŞEY"

Bayram'ın açıklamalarına iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Adem Metan tepki gösterdi.

Metan, isim vermeden yaptığı değerlendirmede, milletvekillerinin parti içerisindeki sorunları kamuoyu önünde tartışmak yerine öncelikle parti mekanizmalarında gündeme getirmesi gerektiğini savundu.

AKP'nin kendi içerisinde denetim ve disiplin mekanizmaları bulunduğunu belirten Metan, "doğru bir taş atacağım" derken "evin bütün camlarını hedefe koymanın" farklı bir durum olduğunu ifade etti.

Metan ayrıca, "Herkes yaşadığı problemi sabah televizyona çıkıp anlatacaksa, parti içi mekanizmalara neden ihtiyaç var?" sözleriyle Bayram'ın yöntemini eleştirdi.

CAHİT TUZ'DAN SERT ÇIKIŞ

Bayram'ın açıklamalarına bir diğer tepki ise eski Başbakanlık Basın Müşaviri Cahit Tuz'dan geldi.

Tuz, sosyal medya paylaşımında Bayram'ın sözlerini sert biçimde eleştirerek, "Bu ifadeleri kullanan AK Parti vekili olamaz" dedi ve milletvekilinin AKP içine "sızmış bir truva atı" olabileceğini öne sürdü.

Bayram'ın Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden AKP'yi yolsuzlukla ilişkilendirdiğini iddia eden Tuz, buna karşın belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonları eleştirmesini çelişkili buldu.