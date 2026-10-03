Diyarbakır'daki patates krizi sonrası itiraz: HSK kararını verdi! Başsavcı ve kaymakam koltuğundan olmuştu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tonlarca patatesin dağıtılmaması üzerine başlatılan soruşturmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar'ın Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na atanmasına yaptığı itiraz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından kabul edildi. Yaşar'ın yeni görev yeri Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı oldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kamuoyunda "patates krizi" olarak anılan olayın ardından görev yeri değiştirilen eski Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar'ın atama sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bismil'deki görevinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Yaşar, söz konusu atama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Yaşar'ın başvurusunu kabul etti.

Ekran Haber'in aktardığına göre, HSK Birinci Dairesi, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na ilişkin atama kararını iptal ederek Yaşar'ın Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bismil'de yaşanan süreç, ilçede dağıtılması planlanan tonlarca patatesin dağıtılmamasıyla gündeme geldi. Patateslerin dağıtımına ilişkin yaşanan sorun üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar'ın görev yerleri değiştirildi. Hasar Giresun'un Eynesil ilçesine kaymakam olarak atanırken, Yaşar Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na görevlendirildi.

Olayın perde arkasına ilişkin ortaya atılan iddialarda ise patates soruşturmasından önce kaymakam ile başsavcı arasında "araç parkı" nedeniyle bir gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.

Görev değişiklikleri bununla da sınırlı kalmadı. Bismil Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş'ın görev yeri Diyarbakır olarak belirlendi.

Kaymakam ve başsavcının hakim olan eşleri de görev değişikliklerinden etkilendi. Bismil Hakimi Sevde Yaşar Diyarbakır Hakimliğine atanırken, Kaymakam Recep Hasar'ın eşi Bismil Hakimi Ceren Hasar'ın görev yeri Giresun'un Görele ilçesi olarak belirlendi.