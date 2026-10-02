Diyarbakır'daki patates skandalında perde arkası! Kaymakam ile başsavcının eşlerinin de görev yeri değişti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaymakam ile başsavcıyı koltuğundan eden "patates" skandalının perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre patates soruşturmasından önce kaymakam ve başsavcı arasında "araç parkı" gerginliği yaşandı. Kaymakam ve başsavcının hakim olan eşlerinin de görev yerleri değişti.

İddialara göre kriz, Bismil Kaymakamı Recep Hasar'ın göreve başlamasından kısa süre sonra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun yapacağı resmi ziyaret öncesinde atılan adımlarla başladı. Kaymakamlık ve adliye binalarının aynı yerleşkede bulunması nedeniyle, hazırlıklar kapsamında kaymakamlık bahçesindeki araçların kaldırılmasına ve dışarıdan araç alınmamasına karar verildi.

Bu kuraldan habersiz olan Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar'ın hakim eşi Sevde Yaşar, aracıyla bahçeye girmek istediğinde polis engeliyle karşılaştı. Görevlilerin talimatı uygulaması üzerine Başsavcı Yaşar, Kaymakam Hasar'ı telefonla arayarak durumu sordu.

Görüşmede Kaymakam Hasar, uygulamanın yalnızca valinin ziyareti nedeniyle geçici bir tedbir olduğunu, eşinin arabasının da dışarıda bırakıldığını belirterek kişisel bir durum olmadığını ifade etti. Ancak bu telefon görüşmesi, iki bürokrat arasındaki ilişkilerin soğumasına ve araya mesafe girmesine neden oldu.

PATATES SORUŞTURMASIYLA TIRMANAN GERİLİM

Amida Haber'e göre araç tartışmasından bir süre sonra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki 123 mahalleye dağıtılması gereken tonlarca patatesin bazı köylülere ulaştırılmadığı iddiaları üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında SYDV Müdürü M.İ. ile kurum çalışanı S.T. tutuklandı.

Müdürün tutuklanması, Kaymakam Hasar ile Başsavcı Yaşar arasındaki gerilimi yeniden zirveye taşıdı ve taraflar arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı.

BAKANLIKLAR DEVREYE GİRDİ

Krizin büyümesi üzerine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve ilgili makamlar devreye girerek durumu bakanlıklara bildirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından bürokratların görev yerlerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

KAYMAKAM VE BAŞSAVCI DEĞİŞTİ

Bismil Kaymakamı Recep Hasar Giresun'a atanırken, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar ise Diyarbakır merkezde görevlendirildi. Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş da düz hakim olarak Diyarbakır'a atandı

HAKİM EŞLERİN DEĞİŞEN GÖREV YERLERİ

Bismil Hakimi Sevde Yaşar Diyarbakır Hakimliğine, Kaymakamın eşi Bismil Hakimi Ceren Hasar ise Giresun'un Görele Hakimliğine tayin edildi.

BİSMİL ADLİYESİ'NDE YENİ YAPILANMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Bismil Adliyesinde idari kadrolar yeniden yapılandırıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Feyzoğlu Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına getirilirken, Elbistan'dan gelen hakim çift Murat ve Seda Milisoğlu ise sırasıyla Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ve Bismil Hakimliğine atandı.