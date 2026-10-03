Fatma Betül Sayan Kaya'dan bir skandal daha! 60 özel kalem değiştirdi: İstisnai memuriyet oyunu mu?

Fon soruşturmasında eşi İlyas Kaya ile birlikte 2.2 milyar TL vurgun yapan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde 60 özel kalem müdürü değiştirdiği öne sürüldü. İddianın ardından Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ise "özel kalem müdürlükleri istisnai memuriyet" kadrolarına dikkat çekti.

İktidara yakınlığıyla tanınan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün aktardığı detaylar ve Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör'ün değerlendirmeleri, Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlık dönemindeki kadro sirkülasyonunu ve arka plandaki tartışmalı ilişkileri gözler önüne serdi.

"60 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya'nın bakanlık yaptığı süreçte çalışma arkadaşlarını hızla değiştirdiğine dikkat çekerek, bu durumun ardında yatan yoğun sirkülasyona değindi. Karagöz, bakanlık döneminde "geçimsizlik" gerekçesiyle 60'a yakın özel kalem müdürünün değiştirildiğini iddia etti.

Karagöz şunları söyledi:

"Erdin Özel (TERA yöneticisi), tutuklu değil mi? Evet. Bu şahıs, Fatma Betül Hanım tarafından havalimanına getirilmek suretiyle Cumhurbaşkanı'nı ya karşılamaya ya da uğurlamaya dahil edilmek istenmiş. Neden böyle oldun? Görevden alınacağını duyduktan sonra da ailesi dahil olmak üzere pek çok insanı araya sokarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışarak aracılar koymuş. Bakanlığı döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine geçimsizlik diyelim. Şu açıdan bakıyorum biraz da; yabancı dili var, birkaç tane lisans bitirmiş. Bilkent Elektronikten mezun oluyor. 2 yıl Amerika'da yüksek lisans yapıyor. Cerrahpaşa'da tıp okuyor. Mühendislik var, 2 yıl master var. Bu arada aktif siyasete giriyor. Bu yandan evlilik var, bir de 2 çocuk var. Böyle de bir kariyer yani. Her yıl bir tane diploma almış neredeyse. Bu kadar kariyere sahip olan bir insan açısından da hazin de bir tablo."

"İSTİSNAİ MEMURİYET" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör ise tablonun sıradan bir idari tasarruf olarak görülemeyeceğinin altını çizdi. Güngör, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Sayın Fatma Betül'ün bakanlığı döneminde, yani 776 günde toplam 60 özel kalemi değişmiş. ‘Ne var bunda?' demeyin. Çünkü özel kalem müdürlükleri istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu, sıradan bir uyum sağlanamamış ve değiştirilmiş olayı değildir."