Okan Buruk teklifi kabul etti

Galatasaray'da milli aranın ardından gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. A Milli Takım kampında yaşadığı hayal kırıklığının ardından genç futbolcuya teknik direktör Okan Buruk'tan özel onay çıktı. Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'ın izin teklifini kabul etti.

KAMPDAN AYRILDI, DİNLENMEYE ÇEKİLDİ

Sarı kart cezası nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz'ın moral olarak zor bir süreçten geçtiği belirtildi. Milli formayla beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yıldız oyuncunun mental olarak toparlanması amacıyla teknik heyet devreye girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli futbolcuya birkaç günlük özel izin verdiği öğrenildi.

KEMERBURGAZ'DA YENİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Kısa süreli dinlenme fırsatı bulacak olan Barış Alper Yılmaz'ın daha sonra Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne dönerek takım çalışmalarına katılması bekleniyor.

Teknik heyetin, yoğun maç trafiği öncesinde oyuncunun hem fiziksel hem de mental açıdan daha güçlü şekilde geri dönmesini hedeflediği ifade ediliyor.

SEZONA İSTEDİĞİ BAŞLANGICI YAPAMADI

Galatasaray formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, henüz gol veya asist katkısı üretemedi. Geçtiğimiz sezon takımın en önemli hücum silahlarından biri olan milli futbolcu, yeni sezonda beklenen performansa ulaşmakta zorlandı.

HEDEF YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK

Sarı-kırmızılı teknik ekip, Barış Alper Yılmaz'ın milli ara sonrasında eski formuna kavuşmasını bekliyor.