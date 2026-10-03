Fenerbahçe'ye kötü haber geldi: Bir anda işler değişti

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe hazırlık maçında Turan Tovuz ile karşılaşacak.

VEDAT MURIQI KADRODAN ÇIKARILDI

Milli aranın ardından liderle puan farkının eritmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilere Kosova'dan kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi kas problemi nedeniyle İsrail maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DE ENDİŞE

Romelu Lukaku'nun da henüz düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye hazır olmaması nedeniyle yaşanan bu gelişme endişeye yol açtı. Vedat Muriqi'nin durumu Kosova'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

MİLLİ ARA SONRASI İLK RAKİP ÇAYKUR RİZESPOR

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından ilk olarak Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.