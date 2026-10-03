İktidar medyası fondan en çok kazanan 6. ismi açıkladı ama tüm listeyi paylaşmadı

İktidar medyasından Sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir iddia gündeme getirdi. Haberde, Melis Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup’un 639 milyon 402 bin 912 lira kârla listede 6. sırada yer aldığı yazıldı. Ancak en çok kazanan isimlerin bulunduğu listenin tamamı paylaşılmadı.

MELİS SÜTŞURUP İÇİN YENİ RAKAM İDDİASI

Soruşturma kapsamında daha önce şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un fonlardan 11,1 milyar lira kazanç sağladığı öne sürülmüştü.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; dosyadaki resmi hesap dökümlerine dayandırdığı haberine göre, Sütşurup’un fondan elde ettiği toplam kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı iddia edildi.

FONDAN 2,3 MİLYAR LİRA EK KÂR

Haberde, Melis Sütşurup’un borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera’nın TLY fonuna yatırdığı belirtildi.

Bu işlemle kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr elde ettiği öne sürüldü.

Sabah, bu rakamla Sütşurup’un 2026 yılının fon kâr rekortmeni olduğunu yazdı.

SABAH: FON KARINDA BABASI 6. SIRADA YER ALDI

Dosyada dikkat çeken bir diğer ismin Cihan Sütşurup olduğu aktarıldı.

Habere göre Cihan Sütşurup, 639 milyon 402 bin 912 lira kârla fon kazancı sıralamasında 6. sırada yer aldı. Ancak haber, ilk 6 sıradaki diğer isimleri ve listenin tamamını kamuoyuyla paylaşmadı.